Bæredygtigt byggeri tager tid

Det kommer til at tage tid, hvis Grønland skal have en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det var en af konklusionerne efter Grønlandsbanken og DTU i samarbejde med Inuplan, Rambøll og tntnuuk sidste uge holdt konference i Katuaq for aktører i byggebranchen. Her blev fremtidens byggeri i Grønland behandlet, med særligt fokus på fastsættelse af en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, der er tilpasset grønlandske behov og udfordringer.

Det er en omstændig proces at etablere en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri. Det er muligt, men skal ske over tid, fortæller administrationsdirektør i Grønlandsbanken, Carsten Pedersen.

- Det kræver tid og tilpasning, hvis man ønsker at lave en certificeringsordning. Vi kigger mod en nogle danske ordninger, som benyttes i dag. Men det er vigtigt at analysere de eksisterende ordninger og vurdere, hvordan de skal tilpasses til Grønland og til vores byggeprojekter. I forlængelse af konferencen synes der dog ikke at være tvivl om, at en grønlandsk certificering for bæredygtigt byggeri er relevant for Grønland, siger Carsten Pedersen.

Indtil videre foregår arbejdet om en ordning på frivillig basis, men det kræver i den fremadrettet projektfase at få sikret fondsmidler.

