Bæredygtige forretningsmodeller skal skabe vækst i Grønland

Redaktionen Tirsdag, 02. marts 2021 - 15:00

I et nyt projekt kommer 10 af landets virksomheder igennem et forløb, hvor de udvikler konkrete løsninger, som skal bidrage til at opnå FN’s 17 verdensmål.

Bæredygtighed skal nemlig ind i forretningen og tænkes med i virksomhedernes strategi – det giver vækst, arbejdspladser og en positiv udvikling i samfundet.

Sådan lyder begrundelsen blandt andet til det nye projekt som ledes af CSR Greenland og kommer til at bestå af en række forskellige aktiviteter frem mod november, hvor det nordiske FN Global Compact netværk mødes i Nuuk til sin årlige konference.

Skal være rollemodeller

Udover de konkrete løsninger der skal udviklses så vil virksomhederne efterfølgende være vigtige rollemodeller for andre virksomheder i forhold til, hvordan man kan arbejde kommercielt og strategisk med bæredygtighed og samtidig løse nogle af de vigtigste udfordringer, som både det grønlandske og verdenssamfundet står over for.

- Det er afgørende vigtigt, at bæredygtighed og arbejdet med FNs Verdensmål bliver strategisk og forretningsrelevant for virksomhederne. Det skal ikke ligge nede i et hjørne af organisationen, men være relevant på øverste niveau, siger adm. direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen.

- Når det sker, så åbner det nye forretningsmuligheder og ny konkurrencekraft. Det er en agenda, vi har drevet i over 10 år i Grønlands Erhverv og projektet her er en fantastisk mulighed for at give de grønlandske virksomheder et massivt skub i den rigtige retning, siger han.

Masser af potentiale

I Grønlands Erhverv og CSR Greenland startede rejsen mod bæredygtigt erhverv for lidt over 10 år siden. Men der er stadig masser af potentiale for virksomhederne i at arbejde strategisk med bæredygtighed og FNs Verdensmål, og de grønlandske virksomheder efterspørger i stigende grad støtte og inspiration til at tage næste skridt, lyder det.

- For grønlandske virksomheder er det at tage samfundsansvar allerede en helt naturlig del af at drive virksomhed. Med FNs Verdensmål har vi fået et nyt, fælles ’sprog’ for bæredygtighed så vi alle sammen trækker i samme retning på tværs af sektorer og landet. Derfor har vi store forhåbninger om projektet, siger projektleder Ulla Lynge fra CSR Greenland.

Projektet ”IPUK – med kurs mod bæredygtig forretning” præsenteres den 15/3 i forbindelse med CSR Greenlands Generalforsamling, og skydes for alvor i gang med en åben konference i april.