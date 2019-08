Bæredygtig erhvervsudvikling: Stort anlagt konference sætter fokus på de grønlandske iværksættere

Jesper Hansen Søndag, 11. august 2019 - 08:14

Temaet for erhvervskonferencen er ”Bæredygtighed gennem dialog” og målet er at styrke det grønlandske iværksætteri.

Konferencen byder på oplæg af blandt andre Juliane Henningsen (direktør i Arctic Circle Business), folketingsmedlem for IA Aaja Chemnitz Larsen , Jacob Nitter Sørensen (direktør i Air Greenland), Michael Binzer (direktør i VisioBox), Martin Breum (Journalist og forfatter) og Lill Rastad Bjørst (lektor Ph.D. ved Aalborg Universitet).

Nukiga arbejder for at styrke iværksætteri og startups i Grønland ved at sætte fokus på samarbejde, videndeling og nye partnerskaber.

- Vi satser blandt andet på et tæt samarbejde med andre initiativer i den grønlandske iværksætterverden, så vi ved fælles hjælp kan skabe størst mulig værdi for iværksætterne. Det er erhvervsdagene et godt eksempel på, fortæller Morten Larsen.

- Derfor er iværksætterne også en vigtig del af konferencen. Sidste år deltog en lille snes grønlandske iværksættere i konferencen, hvor de fik lejlighed til at præsentere deres forretningside for investorer og rådgivere.

Den ide gentager Nukiga i år. Foreløbigt er der truffet aftale med moskusuld-producenten Qiviut fra Sisimiut, Tasermiut Camp South Greenland fra Nanortalik, South Greenland Boat Charter ligeledes fra Nanortalik og Inua Care fra Qaqortoq.

Nukiga er en selvstændig forening stiftet i Aarhus med fokus på den grønlandske erhvervsudvikling og kultur. Blandt andet står foreningen bag Spot-on-Greenland-turneerne, der præsenterer grønlandske kunstnere på danske spillesteder.

Nukiga er på den danske finanslov og støttes med i alt 7,4 millioner kroner fra 2019 og tre år frem.