Badmintonlandsholdet spiller turnering i Island

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 23. januar 2019 - 10:01

Torsdag spiller fem grønlandske landsholdspillere i badminton kvalifikation til hovedturneringen ved Iceland International.

Det grønlandske spillere er Frederik Elsner, Jens-Frederik Nielsen og Toke Ketwa-Driefer hos herrerne, mens Pilunnguaq A. Hegelund og Sara Lindskov Jacobsen spiller hos kvinderne.

- Spillerne har trænet godt. Jens-Frederik, Frederik og Pilunnguaq er alle i Nuuk og træner hårdt. Toke har flyttet til Danmark, og træner på fuldt tid i Holbæk, hvor han træner to gange om dagen, og Sara er stadigvæk i Hvidovre og træner også hårdt til hverdag. Alle spillerne bliver ved med at udvikle sig, og gør en ekstra indsats for at blive bedre, siger landstræner Rune Svenningsen til Sermitsiaq.AG.

Målsætningen for holdet er gør det bedre end sidste år.

- Vi kom igennem første runde sidste år, men vi går efter at nå anden runde i år. Det er en stærk turneringen, men jeg tror fuldt ud på, at alle kan overraske og nå langt i turneringen, hvor enkelte spillere har chancer for at nå kvartfinalen. Det er noget nyt at spille på det internationale scene end at spille, det vi er vant til i Grønland. Jeg håber, at alle kan komme til at spille hovedturneringen på fredag, lyder det fra Rune Svenningsen.