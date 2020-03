Badminton: Historisk EM-deltagelse

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 04. marts 2020 - 11:15

På baggrund af sine resultater gennem det seneste år er Jens-Frederik Nielsen klar til at spille med ved europamesterskaberne, der spilles i Kiev i Ukraine fra den 21. til 26. april.

Dermed er han den første grønlandske spiller siden en regelændring i Badminton Europe, der har kvalificeret sig til individuelt EM.

- Jeg fik meddelelsen for omkring to uger siden. Jeg havde slet ikke forventet, at jeg var klar til at deltage, så det var en overraskelse, at jeg har kvalificeret mig direkte til mesterskaberne, fortæller den firedobbelte grønlandsmester til Sermitsiaq.AG.

Vil kæmpe for at vinde kampe

Jens-Frederik Nielsen, der ligger som nummer 187 i den europæiske rangliste, håber på en god lodtrækning.

- Jeg håber, at jeg får chancen for at møde modstandere, hvor jeg kan spille med. Det er klart, at det ikke er sjovt, hvis jeg møder de bedste. Jeg vil gerne have gode kampe og det er det vigtigste, fremhæver han.

I påsken spilles grønlandsmesterskaberne i Nuuk. Efter det tager Jens-Frederik Nielsen videre til Ukraine for at deltage ved EM.