Badminton: Forventningerne blev indfriet ved international turnering

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 28. januar 2019 - 13:40

Det grønlandske badmintonspillere leverede fine resultater ved Iceland International, som blev spillet i Reykjavik i weekenden.

Der var store forventninger til landsholdspillerne, og ifølge landstræner Rune Svenningsen, blev forventningerne indfriet.

Jens-Frederik Nielsen røg ud i anden runde ved Iceland International Badminton Kalaallit Nunaat

Spillerne blev udfordret

- Jens-Frederik Nielsen og Frederik Elsner vandt begge to kampe i kvalifikationen og kom også gennem til første runde i hovedturneringen, før de tabte i ottendelsfinalen til seedede spillere i single, siger Rune Svenningsen.

- Sara Lindskov Jacobsen i damesingle spillede godt, men tabte desværre en meget tæt kamp mod Sveriges bedste damesingle, som også var seedet i turneringen. Toke Ketwa-Driefer og Pilunnguaq A. Hegelund vandt deres første mix over et islandsk par, inden de tabte til et stærkt tysk par. I herredouble tabte Jens-Frederik Nielsen og Frederik Elsner i en tæt kamp til det bedste norske par, som også var seedet i turneringen og endte som nummer 2, fortæller landstræneren til Sermitsiaq.AG.

På billedet ses Sara Lindskov Jacobsen Badminton Kalaallit Nunaat

Mange kampe venter

Rune Svenningsen er glad for, at spillerne blev udfordret ved den internationale turnering.

- Samtlige spillere har oplevet badmintonspillet, hvor bolden kommer over flere gange, end vi er vant til fra Grønland og i et højere tempo. Alle spillere har udviklet sig meget, og vi arbejder videre med de fokusområder, vi har fra EM og tidligere. Vi knokler fortsat fremadrettet til træningen for at forbedre os spillemæssigt frem mod VM, fremhæver han.

Alle spillere er taget hjem, og deres næste opgaver er byturneringer. Derefter skal de spille kredsmesterskaber og senere Grønlandsmesterskaber i påsken. I maj gælder det VM for hold, som skal foregå i Kina. Til sommer deltager også landsholdspillerne ved Island Games, som afvikles i Gibraltar.