Badmintonforbund: Lokale klubber er genopstået i år

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 30. december 2023 - 10:30

Der svinges lystigt med ketsjer rundt omkring i landets idrætshaller. Lokale klubber genopstår, og børn samt unge får mere lyst til at slå til fjerbolden.

Det vækker stor glæde hos Badminton Kalaallit Nunaat. Over 100 har deltaget i Grønlandsmesterskaberne, og lokale klubber genopstår på grund af større interesse for ketsjeren.

- Kugsak-45 fra Qasigiannguit deltog til Grønlandsmesterskaberne igen, efter mange års fravær. En vigtig milepæl for forbundet er, at tidligere klubber kommer i gang igen, lyder det fra formanden for badmintonforbundet, Michael Kleist til Sermitsiaq.AG.

Guld og sølv i Island Games

Badmintonklubberne oplever stor tilslutning, og det kan også mærkes på forbundets Facebookside, der har fået flere end 200 nye medlemmer på et år.

En anden ting, som glæder badmintonforbundet, er, at Grønlands landshold i badminton for første gang har hentet to guldmedaljer i Island Games. Udover det er en sølvmedalje også hevet hjem.

- Guld i herresingle og damesingle i den individuelle turnering og sølv i holdturneringen. Det er første gang at Grønland vinder to guld til den individuelle turnering både i herre- og damerækken under samme stævne samtidig med at vi når en finale i holdkampen. Her er det desuden værd at nævne en vigtig milepæl, at Grønland for første gang vinder guld i damesinglen i den individuelle turnering, oplyser forbundet.

Badminton kommer på skoleskema

Forbundet vil i det nye år arbejde for at udvikle de lokale klubber, så flere talenter kan have fokus på fjerbolden. Forbundet har især tre målsætninger for næste år, og en af dem er at sætte badminton på skoleskemaet.

Målsætningerne er: