Bådoperatør: Servicekontrakter burde sendes i udbud

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 20. oktober 2020 - 17:47

Claus E. Jepsen driver Ilulissat Boat Charter, og han har den seneste tid gjort, hvad han kunne for at råbe politikerne op.

Han mener nemlig, at de kan være på vej til at begå en stor fejltagelse i forhandlingerne om nye servicekontrakter på passagerbefordring, der skal træde i kraft fra nytår.

Naalakkersuisut har endnu ikke præsenteret, hvordan kontrakterne og dermed trafikken i servicekontraktområderne skal være efter nytår, men Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen har fortalt, at man går efter at lave nogle tiårige aftaler.

Når Naalakkersuisut vil lave så langvarige aftaler, bekymrer det Claus E. Jepsen, at der ikke har været et udbud på opgaven.

- Der burde have været en diskussion

- Der har ikke været nogen udmeldinger til øvrige operatører om, hvad vi kan gøre.

- Jeg er ikke i stand til at løfte en kontrakt alene, men jeg har to targaer, og jeg synes, der burde have været en diskussion om, hvordan de her ture skal sejles og håndteres. Måske kunne mindre lokale operatører også byde ind, siger Claus E. Jepsen.

Han understreger, at hvis Disko Line er de bedste og billigste til at løse opgaven, så er det fint, at de får kontrakterne.

Claus E. Jepsen mener dog, at det er uretfærdigt overfor andre virksomheder, at Naalakkersuisut kun har valgt at forhandle med Disko Line og på den måde forbigå alle andre selskaber.

Opsang til politikerne

Bådoperatøren kommer desuden med en opsang til politikerne, da han mener, at fraværet af debat om nye servicekontrakter er påfaldende.

- Har man eksempelvis overhovedet tænkt på, om der kunne laves andre ruter? Lige nu er der ikke nogen, der er blevet spurgt.

- Den manglende interesse er et politisk svigt. Hvem har ansvaret for, at vi står her to en halv måned før kontraktudløb, og der er ingen, der ved noget som helst, spørger Claus E. Jepsen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar til sagen fra naalakkersuisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen (S), men det er endnu ikke lykkedes.