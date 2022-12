B67 indgår samarbejde med dansk storklub

Merete Lindstrøm Fredag, 02. december 2022 - 11:11

Nuuk-klubben B67 bliver den første grønlandske klub til at indgå et klubsamarbejde med FC København.

Det sker ifølge en pressemeddelelse fra FCK blandt andet fordi B67 er en klub i særdeles positiv udvikling.

De seneste 12 år har klubben opbygget en god børne- og ungdomsafdeling og har i dag et stabilt og solidt fundament med afdelinger fra U3 til veteraner. Som noget nystartet har klubben også oprettet en pige- og kvindeafdeling.

Udvikle fodboldmiljøet

Formålet medsamarbejdet er at udvikle fodboldmiljøerne i begge klubber for især børne- og ungdomsspillerne via faglig sparring mellem klubberne, hvor F.C. København vil bidrage til B-67 med træner- og ledelsesuddannelse både gennem online kurser og fysiske besøg.

- Vi kan tydeligt mærke, at flere og flere klubber samt øvrige interessenter i Danmark og i udlandet spørger ind til vores klubsamarbejde, siger Anders Hall Toft, leder af F.C. København Klubsamarbejde.

For FCK er det vigtigt at inspirere og understøtte klubber som vil udvikle bedre børnemiljøer, hvor der er trivsel, udvikling og motiverende fællesskaber, og derfor var klubben postitive over kontakten fra Nuuk-klubben.

- Da B67 Nuuk kontaktede os, var vi selvfølgelig åbne for et samarbejde og også nysgerrige på fodboldens udvikling i Grønland, som vi gerne vil understøtte i det omfang, det er muligt. Først online og siden gennem besøg hos B67 Nuuk til stor oplevelse og inspiration for samtlige parter.

Mere samarbejde i norden

Hos B67 er der stor glæde over samarbejdet.

Klubben har det senere stykke tid arbejdet på at danne samarbejder på tværs af rigsfællesskabet og de nordiske lande.

- Det sker gennem samarbejde med nogle af de absolut bedste klubber i Danmark, Færøerne og Island. Her kan vi udveksle erfaringer, inspiration og i nogle tilfælde sende vores største talenter ud og prøve kræfter i andre klubber, siger Kenneth Kleist.

Ud over de sportslige aspekter i samarbejdet fremhæver Kenneth Kleist også, at der vil være fokus på arbejdet omkring socialt ansvar:

- Vi tager vores samfundsansvar alvorligt og har blandt andet lavet et samarbejde med rådgivningstelefonen Tusaanga om selvmordsforebyggelse, hvor vi samtidig bærer Tusaanga’s logo på vores trøjer. Gennem vores ildsjæle forsøger vi at skabe de bedste miljøer, som vores børn og ungdom kan trives i,” slutter Kenneth Kleist.