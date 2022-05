B-67 får ny hovedsponsor

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 13. maj 2022 - 09:28

Fodboldklubben B-67 fra Nuuk og BankNordik har underskrevet en ny sponsoraftale, der betyder, at banken bliver ny hovedsponsor for den succesfulde fodboldklub.



Det skriver BankNordik i en pressemeddelelse.

Klubben bringer vigtigt bidrag

BankNordiks ser frem til det nye samarbejde med fodboldklubben.



- Der er ingen tvivl om, at B-67 er en af Nuuks helt store sportsklubber, der både er med til at fostre dygtige spillere, og som også gør et stort og betydningsfuldt arbejde for børn og unges velbefindende. Det er et vigtigt bidrag til at sikre trivsel og udvikling i lokalsamfundet, som vi i BankNordik har et stort ønske om at støtte op om. Så vi glæder os utroligt meget til at følge klubbens fremtidige udvikling, siger privatkundedirektør i Nuuk, René K. Sørensen, i meddelelsen.

Stor betydning

Formanden for B-67, Jimmy Holm Jensen, glæder sig også over det nye

sponsorat og ser gode muligheder for det fremtidige samarbejde med BankNordik.



- For os har det en meget stor betydning at få en solid samarbejdspartner som BankNordik med på holdet. Vi er glade for, at banken anerkender vores indsats for at give den yngre generation gode forudsætninger for at trives og udvikles og for den talentudvikling, som vi også lægger vægt på. Vi er taknemmelige for, at banken gerne vil støtte op om vores fortsatte arbejde til gavn for lokalsamfundet, siger formanden for B-67.



Sponsoraftalen løber i første omgang i tre år, hvor BankNordik er hovedsponsor for samtlige fodboldhold hos B-67.