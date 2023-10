B-67 drenge skal i finale mod italiensk hold

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 18. oktober 2023 - 12:59

Det er ikke kun fodboldlandsholdet, der kan vise teknisk snilde og gåpåmod på den internationale fodboldbane.

Også Nuuks lokale fodboldhold, B-67’s U11 drenge kan klare en hel turnering udenlands uden tabe. U11 i B-67 fra Nuuk, skal om en halv times tid på banen, og møde et italiensk hold i finalen under Verona Cup, der afholdes denne uge.

- Vores hold har klaret sig overraskende godt i denne turnering. Selvom modstanderne er teknisk gode, kan angribe hurtigt og målrettet sparker bolden for at score, så har vores hold vundet fire ud af fire af kampene, fortæller træner af U11 i B-67, Ole Rasmussen.

B-67’s U11 er med i Verona Cup, hvor hold fra flere lande deltager. Indtil videre har det Nuuk-baserede hold spillet mod fire italienske hold, og vundet hver af kampene.

Disciplin og holdspil

Finalen i Verona Cuppen fløjtes i gang klokken 17.20 italiensk tid. Det vil sige klokken 13.20 grønlandsk tid. Ole Rasmussen oplyser, at kampen vil have en varighed på to gange 15 minutter, og eventuelt en straffesparksrunde, hvis kampen slutter uafgjort.

- Vi går meget op i, at drengene skal udvise disciplin ved at deltage til samtlige træninger derhjemme, og samtidig have fokus på holdspil, hvor alle er med. Det betaler sig nu, hvor vi kan se, at drengene har det rigtig sjovt, og som bonus har gennemført en turnering uden at tabe, siger Ole Rasmussen.

Han oplyser, at B-67 overvejer at ansøge om deltagelse igen til næste år.

- Det er i den grad forældrenes, og især fodboldmødrenes fortjeneste, at drengene kunne tage af sted. De har kæmpet en kamp for at finde sponsorer og samle penge ind. Holdets forældre er også de mest højlydte, når de hepper på drengene under kampene, siger træneren.

Holdet vender snuden hjem torsdag.