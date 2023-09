AWG 2024: Jagten på unge kulturrepræsentanter i gang

Jensine Berthelsen Onsdag, 27. september 2023 - 16:44

De unge i Tasiilaq har været til fysisk audition, hvor hele 21 unge i Tasiilaq deltog i audition i ungdomskulturhuset. Det er nemlig på forhånd besluttet, at der skal deltage unge fra Østgrønland. Blandt de 21 unge fra Tasiilaq skal to af dem deltage i landets kulturbidrag under AWG's afvikling.

Auditionen blev gennemført sammen med ungdomskulturhuset og Eino Taunajik, der er glad for den store tilslutning fra de unge fra Tasiilaq:

- Jeg er imponeret over, at så mange gik til audition. Det kræver mod og tro på sig selv. Og selvom vi kun skal finde to blandt deltageren her, så viste det, at talentmassen er meget større, siger Eino Taunajik, der til dagligt arbejder med de unge i Tasiilaq.

Unge kan indsende video frem til 10. oktober

Men nu er den digitale audition for alle unge mellem 14-19 år igang. Unge, der gerne vil deltage har mulighed for at indsende videoindslag til NAPA, det oplyser den nordiske institut i Grønland, NAPA, som er tovholdere på det grønlandske kulturbidrag.

Alle unge mellem 14-19 år har chancen for at komme med til Arctic Winter Games i Alaska og den videre tur til Nuuk, Island og Færøerne.

NAPA oplyser, at du for at få chancen for at deltage skal indsende en videopræsentation af dig selv. Ud fra videoerne, vælger NAPA de unge der skal med.

I videoen skal de unge præsentere sig selv og argumentere for hvorfor netop de skal med.