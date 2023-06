Avis: USA's flåde hørte turist-ubåds implosion for flere dage siden

Ritzaus Bureau Fredag, 23. juni 2023 - 07:12

Et tophemmeligt akustisk sporingssystem fra den amerikanske flåde hørte miniubåden "Titan" implodere, få timer efter at ubåden begyndte nedstigningen mod vraget fra "Titanic".

Det siger anonyme embedsfolk, der har været involveret i eftersøgningen, til den amerikanske avis Wall Street Journal.

Flåden begyndte at lytte efter "Titan", meget kort tid efter at ubåden mistede signalet, siger en embedsperson fra den amerikanske flåde til avisen.

Kort efter at ubåden forsvandt, opfangede det amerikanske sporingssystem, hvad det mistænkte for at være lyden af en implosion tæt på det sted, hvor vragrester blev fundet torsdag.

Fandt vragrester torsdag

Det blev meddelt til de ansvarlige for eftersøgningen.

- Den amerikanske flåde gennemførte en analyse af akustisk data og registrerede en anormalitet, der er konsistent med en implosion eller eksplosion i nærheden af, hvor ubåden "Titan" opererede, da signalet gik tabt, siger en højtstående embedsmand til Wall Street Journal i en udtalelse.

Flåden har bedt Wall Street Journal om ikke at oplyse navnet på sporingssystemet af hensyn til USA's nationale sikkerhed.

Torsdag kunne USA's kystvagt meddele, at en fjernstyret undervandsrobot havde fundet vragrester i det område nær "Titanic", hvor ubåden var forsvundet.

Alle fem ombord formodes døde

På et pressemøde torsdag eftermiddag grønlandsk tid siger admiral John Mauger, der har stået i spidsen for den amerikanske kystvagts indsat i eftersøgningen, at alt tyder på, at fartøjet var imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand.

Oceangate Expeditions, der ejer den forulykkede ubåd, siger, at alle fem personer, der var om bord på ubåden, formentlig er døde.

En undervandsrobot har fundet halepartiet og fire andre vragrester fra den savnede ubåd.

Ubemandet robot fandt vragrester på havbunden

- Vragresterne stemmer overens med et katastrofalt tab af tryk i kammeret, siger Mauger.

Ubåden har i de seneste fire dage været forsvundet ved vraget af "Titanic" i Atlanterhavet. Den indledte med fem mennesker om bord sin nedstigning mod "Titanic"s vrag omkring klokken 08.00 lokal tid søndag.

Det var en ubemandet undervandsrobot fra et canadisk skib, der fandt vragresterne på havbunden.

De lå omkring 500 meter fra forstavnen på "Titanic", oplyser Mauger på pressemødet.