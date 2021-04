Avisleder: Erik Jensens drømmeverden

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 08. april 2021 - 07:25

Avisen Berlingske mener, at IA gik til valg med de klareste budskaber, når det gælder minedriften i Kvanefjeld og i spørgsmålet om ”de voldsomme sociale problemer, som Grønland rummer med alkohol, misbrug af børn og arbejdsløshed”.

- Partiet (IA, red.) har ikke haft problemer selv med åbne diskussioner om tabubelagte emner, skriver lederskribenten, der også noterer sig, at Siumut har ”været langt mere uklare i mælet på en lang række af de vigtigste politiske områder”.

Et slag i hovedet på kineserne

Avisen mener, at det klare budskab om nej til minedrift i Kvanefjeld på grund af uran må være ”et slag i hovedet på kineserne”.

- Amerikanerne er i første omgang sikkert lettede over udsigten til, at Kina bliver bremset på det område. Men valget er også et signal til alle stormagter, fastslår Berlingske og tilføjer:

- Grønland er ikke til salg eller til fals for noget, hvis der er tvivl om, hvilken påvirkning det vil have på miljøet på land og til vands. Det er et stærkt budskab, men også en kompliceret sag, fordi Grønland kan blive afhængig af kontrolleret minedrift på længere sigt.

Den konservative avis undrer sig over, ”at borgerlig politik ikke fylder mere i betragtning af de udfordringer, Grønland står overfor”.

Store konsekvenser

Informations lederskribent fastslår, at IA står ”over for nogle beslutninger, der vil få store konsekvenser for klimaet. Ikke bare i Grønland, men i resten af verden”.

Lederskribentens pointe er, at den globale omstilling til mere klimavenlige løsninger kræver adgang til sjældne jordarter, og hvor man ikke alene er afhængig af leverancer fra Kina, der i høj grad sidder på verdens ressourcer.

- Den mulighed i Kvanefjeld er formentlig afskrevet nu, og man forpasser dermed en chance i den grønne omstilling. I stedet må man håbe på, at IA søger andre veje og eksempelvis satser på udvinding af sjældne jordarter i fjeldet Kringlerne, som også besidder store mængder sjældne jordarter, men uden uranforekomster, skriver Information.

JP: Siumuts uheldige kultur

Jyllands-Posten omtaler kun Kvanefjeld-mineprojektet ganske sporadisk og fokuserer derimod på Siumut.

- Siumuts politiske elite har på mange uheldige måder repræsenteret en kultur, som har været præget af nepotisme og vennetjenester. Når Grønland i dag står med så store sociale udfordringer, som tilfældet er, bærer Siumut en stor del af ansvaret for det, mener Jyllands-Posten og tilføjer:

- Derfor lød det både hult og ansvarsforflygtigende, da partiets formand, Erik Jensen, under valgkampen slog sig op på løftet om en folkeafstemning om en ny grundlov for Grønland. I stedet for at se ind i en urealistisk drømmeverden og tale om hjemtagelse af flere områder fra Danmark, så ville det klæde ham og partiet at forholde sig til de problemer, som grønlænderne står med nu.

Partiet, der ikke vil blive savnet

Avisen langer også ud efter Nunatta Qitornai, ”som om nogen har bragt selvstændighedsspørgsmålet til et skingert niveau, f. eks. ved at påstå at det vil gavne Grønland at trække sig ud af Rigsfællesskabets arbejde med den arktiske strategi og ved at love en selvstændighedsafstemning senest i 2025”.

- Partiet vil ikke blive savnet. Heldigvis for Grønland viser valget, at pragmatismen sejrede på det punkt, mener Jyllands-Posten, der afslutter sin leder på følgende måde:

- Danmark hverken kan eller skal lægge hindringer i vejen for Grønland, men det er grønlænderne selv, som skal berede vejen og skabe fundamentet.