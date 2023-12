Avisen Sermitsiaq vinder Åbenhedspris

Avisen Sermitsiaq har modtaget TIG´s første pris for åbenhed. Chefredaktør for Sermitsiaq, Dorthe Olsen, og adm. direktør for Mediehuset Sermitsiaq.AG, Masaana Egede, modtog prisen fredag eftermiddag.

Thomas Munk Veirum Fredag, 08. december 2023 - 14:31

Antikorruptions-organisationen Transparency International Greenland (TIG) har oprettet en pris, hvor orgaisationen vil hylde nogle af de mennesker, som er med til at arbejde for at gøre Grønland til et mere åbent samfund og vise, hvilke konsekvenser korruption kan have.

Prisen har fået navnet Åbenhedsprisen, og den første går til avisen Sermitsiaq, der er en del af Mediehuset Sermitsiaq.AG.

I en pressemeddelelse skriver TIG, at dommerkomitéen for Åbenhedsprisen 2023 har bestået af Inuk Lundblad, formand for TIG, Naja Paulsen, journalist og afdelingsleder for Journalistik på Ilisimatusarfik og Anita Hoffer, ekspertmedlem af TIG.

Ros for undersøgende journalistik

Komitéen har gennemgået indstillingerne og på baggrund af dem udpeget avisen som vinder.

- Avisen vinder prisen for deres undersøgende journalistik og artikler, der har bidraget til, at offentligheden har fået indsigt i bl.a. kvotetildelingen inden for fiskeriet og ejerforhold i mineindustrien samt andre artikler om manglende transparens i vigtige samfundsforhold, skriver TIG.

Organisationen skriver videre, prisen ikke gives for den enkelte gode afsløring af magtmisbrug og lukkethed, men som en anerkendelse af "det vedvarende arbejde med at skubbe på fælles holdningsændring om mere åbenhed i samfundet."

- Journalister har vist styrke

Ifølge TIG er graverjournalistik en afgørende del af et demokrati, og avisen får også Åbenhedsprisen for modet til at stå frem i et lille samfund:

- Journalisterne i Sermitsiaq har vist styrken til at researche og skabe debat, ligesom de har vist, at det er vigtigt at afsætte ressourcer til afdækninger, som skaber debat. Debat og åbenhed er nogle af grundstenene for et mere transparent samfund.

Med prisen følger et diplom, som symboliserer, at åbenhed underminerer magtmisbrug og nepotisme.

Direktør: Vi skal værne om den kritiske journalistik

Direktør i Mediehuset, Masaana Egede, var sammen med chefredaktør for Sermitsiaq, Dorthe Olsen, med til at modtage prisen fredag eftermiddag. Masaana Egede glæder sig over prisen:

- Vi er selvfølgelig glade for prisen, og jeg synes den afspejler medarbejderne på Sermitsiaq og i Mediehusets indsats. Vi skal værne om den kritiske journalistik i et samfund som vores, og det er væsentligt, at vi fortsætter med at belyse historier og sager, som har samfundets interesse, siger Masaana Egede i forbindelse med prisoverrækkelsen.