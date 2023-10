Aviâja Egede Lynge: Det betaler sig at fortælle om sandheden

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 25. oktober 2023 - 15:44

Aviâja Egede Lynge, børnetalsmand igennem snart ni år, er meget ydmyg over at skulle modtage Ebbe Muncks Hæderspris. Det fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

- Jeg mener, at hædersprisen er til for at hylde alle de mennesker, jeg har været i kontakt med og som har fortalt mig om deres udfordringer og levevilkår. Uden dem har vi aldrig nået så langt med at belyse de virkelige forhold, siger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG.

Hun skal modtage hædersprisen af Dronning Margrethe den 14. november. Det sker i en højtidelig ceremoni på Christiansborg Slot. En del af begrundelsen for, at det er Aviâja Egede Lynge, der modtager hædersprisen er, at hun gennem sit virke som børnetalsmand er utrættelig med at slå igennem omkring rettighedsproblemer samt børn og unges vilkår i samfundet.

Hun er den første grønlandske kvinde, der modtager den hæderspris.

Giver mere brændsel og energi

Aviâja Egede Lynge, der er uddannet socialantrolog har været Grønlands børnetalsmand i snart ni år. Som børnetalsmand har hun stået for flere rapporter, der påpeger brud på flere artikler i FN’s børnekonvention, og er fremkommet med en række anbefalinger som hun holder op til de ansvarlige politikere.

Ebbe Muncks Hæderspris Ebbe Muncks Hæderspris, oprettet i 1975, anerkender personer, der har arbejdet inden for områder, som Ebbe Munck selv havde en særlig interesse for. Dette omfatter Grønlands udforskning, danske aktiviteter i udlandet, oplysning om Danmarks frihedskamp og journalistik samt andre relaterede områder.

- Jeg har aldrig forestillet mig, at vores afdækning af levevilkår vil være så dybt, da jeg startede som børnetalsmand. Vi kender tallene, men mine møder med borgere har også sat ansigt på de personer bag tallene, siger hun.

Hun fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun tidligere har oplevet at modtage trusler, skældsord og sågar forsøg på fyring på grund af sit arbejde. Men Ebbe Muncks Hæderspris ser hun som en anerkendelse, der giver mere brændsel på hendes bål.

- Det er ikke et hold-kæft-bolsje, men derimod en anerkendelse af mit arbejde, hvor jeg åbent udpensler sandheden for de ansvarlige. Jeg vil fortsætte med at tale om sandheden. For mit arbejde drejer om retfærdighed og sikring af rettigheder, som vi alle er født med, fortæller hun.

Sandheden vinder altid

Aviâja Egede Lynge har lyttet til diskussioner om rettigheder og retfærdighed siden sin barndom, hvor hendes første minder er fra Aasivik-diskussioner.

Hun ser diskussioner og kamp om rettigheder som det mest naturlige, og håber at flere unge vil have mod til at komme frem og kæmpe for rettighederne.

- Ved at tage imod denne hæderspris vil jeg vise unge, at det kan betale sig at arbejde hårdt for rettigheder. Hvis vi kan, så skal vi altid kæmpe for retfærdigheden for de mennesker, som ikke har overskud til selv at tage kampen. Samtidig vil jeg gerne give et budskab om, at sandheden altid vinder, så det er på sin plads altid at fortælle sandheden om det levevilkår vi har i landet, siger Aviâja Egede Lynge.

Hun fortæller, at hun ufortrødent vil fortsætte sit arbejde for rettighederne i landet, også efter hædersprisen.

Inuuterssuaq Uvdloriaq (1980), Minik Rosing (2001) og Kuupik Kleist (2017) har som de eneste grønlændere modtaget Ebbe Muncks Hæderspris tidligere.