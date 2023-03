Avannaata Qimussersua: De første finalister er klar

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. marts 2023 - 15:20

I Ilulissat er der fundet seks slædehundeførere, der skal deltage til Avannaata Qimussersua, der bliver afholdt i Sisimiut.

Hundeslædeforeningen i Ilulissat, Qimussersaq 71’s formand, Hansiaraq Zeeb, oplyser til Sermitsiaq.AG, at løbet blev kørt fredeligt, uden nogen større skader lørdag den 11. marts.

I alt deltog 18 hundeslæder til løbet, og seks førstankomne er nu kvalificeret til Avannaata Qimussersua. Den hurtigste kørte 40 kilometer på slæde på 1 time, 20 minutter og 44 sekunder.

- Ruten er virkelig fint, selvom der på nogle områder er hård is og sne, som kan være hård for hundene. Men størstedelen af distancen er virkelig fin, og nemt for hundeslædeførerne at navigere i, fortæller Qimussersaq 71’s formand, Hansiaraq Zeeb til Sermitsiaq.AG.

Klar til løbet

Avannaata Qimussersua blev afholdt i Ilulissat sidste år.

De kvalificerede er:

Milan Mathæussen Kaali Lund Berthelsen Ilannguaq Berthelsen Kristian Tobiassen Minik Olsvig Svendsen Ville Siegstad

- Ville Siegstad bliver 78 år i år. Så vi er ret sikre på, at han får diplom fra Avannaata Qimussersua som den ældste deltager i år, siger Hansiaraq Zeeb.

I Innaarsuit ved Upernavik, i Saqqaq ved Ilulissat, Qeqertarsuaq og Sisimiut er der også fundet kvalifikationsrunder til Avannaata Qimussersua.

I alt 40 hundeslæder skal deltage til Avannaata Qimussersua i Sisimiut, som nu er blevet vært efter KNQK har besluttet at flytte løbet fra Uummannaq på grund af ustabile isforhold. Hansiaraq Zeeb oplyser, at hundeslædeforeningen fortsætter afventer transportmuligheder til Sisimiut for de kvalificerede, men forventer at få afklaring i starten af denne uge.

Flere steder skal der stadig afholdes kvalifikationsrunder til dysten, der bliver holdt i Sisimiut den 1. april.