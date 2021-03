Avannaata Qimussersuaaraa: Dreng udelukket på grund af alder

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. marts 2021 - 13:59

Forældrene til en dreng på ni år skal i dag give deres søn en nedslående besked.

Han er nemlig udelukket til børnenes hundeslædeløb, Avannaata Qimussersuaaraa, der skal afholdes i morgen i Ilulissat. Begrundelsen for udelukkelse er hans unge alder.

- Han bliver helt sikkert skuffet. Vi som forældre er skuffede. Han har brugt lang tid på at træne op til løbet og køre med sine egne hunde flere gange. Han er god til sine hunde, og vi har ellers tiltro til, at han kan klare løbet alene, fortæller mor til drengen, Nivikka Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Drengen har forberedt sig til løbet hele vinteren. Så sent som for to dage siden fik han helt ny slæde i fødselsdagsgave:

- Vi gav ham en ny slæde til hans ni års fødselsdag. Slæden passer til hans størrelse, og kører så fint. Så betalte han selv sit deltagerkontingent til foreningen, og har også fået en sponsor i form af brandmændene i byen, der har doneret hundefoder, fortæller moderen.

Sikkerhedsmæssige grænser

Op til børnenes hundeslædeløb er der sket en fejl i forberedelserne. I løbesedlerne står, at børn i alderen 9-14 år kan deltage, men det er en fejl, fortæller KNQK’s formand, Johan Olsen.

KNQK har her til morgen meddelt forældre til ni årige, at deres børn ikke kan deltage alligevel.

- Vi bliver nødt til at respektere reglerne for deltagelse for børn. Aldersgrænsen er sat af sikkerhedsmæssige årsager. Løbet kan være farligt, fortæller Johan Olsen og fortsætter:

- Siden Avannaata Qimussersuaaraa første gang kørte tilbage i 2013 blev det besluttet, at børn i alderen 10-14 år kan deltage. Begrundelserne dengang er, at deltagerne skal være mere modne for at kunne vurdere situationer i løbene, fortæller han.

Dispensation afvist

Men Nivikka Jeremiassen understreger, at drengen kan køre hundeslæde også i det slædespor, som børnene skal køre i. Hun fortæller, at hun allerede har fortalt KNQK’s formand om ønske for dispensation. Men denne mulighed afviser KNQK’s formand.

- Vi bor i Ilulissat, og vores dreng har kørt det slædespor op til flere gange. Jeg håber, at denne udelukkelse ikke vil påvirke min søns lyst til at dyste i sådanne løb, siger Nivikka Jeremiassen.

Det er i morgen, Avannaata Qimussersuaaraa, børnenes hundeslædeløb skal afholdes i Ilulissat. 24 børn i alderen 10-14 år er blevet godkendt til at deltage ved løbet, oplyser Johan Olsen.