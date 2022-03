Avannaata Qimussersua 2022: Anton Street fra Saattut vinder

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 26. marts 2022 - 12:20

Det tog under to timer for Anton Street for at gennemføre 40 kilometers hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersua i solskinsvejr i Qasigiannguit. Det er første gang nogen fra Uummannaq-området der vinder i hundeslædevæddeløb i Qasigiannguit.

To fra Saattut ved Uummannaq tog første pladsen og anden pladsen. Mens Mikkel Uno Jensen fra Saqqaq fik tredjepladsen.

Landets største hundeslædevæddeløb blev skudt i gang klokken 12.00 og den første ankom omkring 13.40. Vejret har aldrig været så fantastisk i Qasigiannguit, når der væddeløbet arrangeres. Formanden for QQP, Qasigiannguits forening for slædehundekørere forventning blev en realitet, da den første ankom cirka en halvanden time efter.

Ruten er 40 kilometer og 30 hundeslæder deltog i væddeløbet. Omkring 360 slædehunde deltog i væddeløbet.

- Jeg har aldrig oplevet så et fantastisk vejr til hundeslædevæddeløb. Vi har haft meget sne i det seneste år og det har været rigtigt koldt. Men nu skinner solen og der er ikke så koldt. Derfor tror jeg at hundene vil løbe stærkere, siger formanden for QQP Hendrik Iversen.

I går kunne formanden ikke sige hvem han forventer vil vinde væddeløbet. I morges kunne han dog afsløre hvem han tror kan blive nummer et.

- Det er altid svært at sige, da der kan ske meget under løbet. Men jeg tror at der bliver et meget tæt løb mellem Upernavik, Uummannaq og Saqqaq. Jeg er meget spændt, jeg tror aldrig jeg har været så spændt også især når vejret er sådan. Det er jo forrygende, siger Hendrik Iversen som har travlt.

