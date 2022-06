Avannaata Kommunia: Royal Greenlands spildevandsudledning generer borgerne

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 13. juni 2022 - 07:46

Borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen har rettet kritik mod Royal Greenland i Ilulissat.

På kommunens hjemmeside skriver han, at udledning fra fabrikken medfører gener for borgerne i Ilulissat.

- Flere ledningsbrud, og fabrikkens udledning af kloak- og spildevand, har gennem tiden givet anledning til bekymring for miljø samt byens drikkevandsressourcer, men flere andre parametre ses som kontinuerligt problematiske for borgerne i Ilulissat, skriver borgmesteren.

Misfarvning

Palle Jerimiassen påpeger således, at udledningen af spildevand er et meget tydeligt problem, idet det visuelt medfører flydestoffer og en stærk misfarvning af havvand ved udledningspunktet, der afhængigt af strømforhold også kan bevæge sig ind i havneområdet og nordligt langs kysten.

- Flydestoffer i spildevandet sætter sig som aflejringer på kyststrækning og både, hvilket kan virke beskæmmende og være til stor gene for turister, sejlende og borgere generelt. Men problematikken manifesterer sig også ved lugtgener fra det udledte spildevand, siger han, der samtidigt siger, at Royal Greenland ikke har en gældende udledningstilladelse for spildevand fra fabrikken i Ilulissat.

Organisk materiale

Royal Greenlands kommunikationschef Masaana Egede forklarer, at der udledes procesvand hovedsagelig fra rejeproduktionen, som indeholder organisk materiale, hvoraf noget af det er naturlig farve fra rejer.

- Derudover udledes en mindre mængde sanitært spildevand sammen med procesvandet i umiddelbar nærhed af kommunens udløb. Efterfølgende bliver det organiske materiale ført med strøm og tidevand ud i havet og det bliver udledt efter gældende regler fastsat af myndighederne og jævnfør vores spildevandstilladelse af 18. maj 2006, oplyser Masaana Egede.

Det er ikke farligt

Da der er meget is i havet i Ilulissat, pådrager det en gang imellem skader på det rør, som fører det organiske materiale ud i havet som eksempel ved at knække, oplyser Royal Greenlands kommunikationschef.

- Det gør desværre, at det organiske materiale kan stige til overfladen og skabe den røde farve og de lugtgener, der er omtalt. Dette er selvfølgeligt meget iøjnefaldende grundet den røde farve, men som i sig selv ikke har nogen skadelig virkning på omgivelserne, påpeger Masaana Egede.

Han kunne således oplyse, at Royal Greenland arbejder på at montere udløbsrøret i en beskyttet kappe, som forventes at være mindre påvirkelig af is-forholdende i Ilulissat, for netop at undgå at udledningsrøret knækkes, for at undgå at det organiske materiale stiger til overfladen.

Løbende dialog

Palle Jerimiassen skriver, at Avannaata Kommunia er bekendt med, at en ny udledningstilladelse er under udarbejdning, og snarligt vil blive sendt i partshøring, hvorunder Royal Greenland og Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø blandt andet er i dialog om vilkår og afhjælpende tiltag relateret til den synlige forurening som udledningen af spildevand medfører.

Royal Greenland har også løbende dialog med myndighederne.

- Således er der sidste år indsendt en opdatering af den gældende spildevandstilladelse til Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, som vi venter godkendelse af, lyder det fra Masaana Egede.

Svar fra kommunen

Sermitsiaq.AG har spurgt Avannaata Kommunia, hvordan udledningen fra Royal Greenland kan skabe bekymring af drikkevandet i Ilulissat, samt om kloak-delen ikke er kommunens ansvar.

Kommunaldirektør Nick Nielsen svarer således:

- Ingen kan være i tvivl om, at det er Royal Greenland, som udleder. Det er det, sagen handler om. Hele havet omkring havnen er pink og klistrende, og er til stor gene for alle. Udledning som kommer fra borgere er ikke problem eller er til gene, svarer Nick Nielsen.