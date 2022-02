Avannaata Kommunia: Lokale turistoperatører skal opkvalificeres

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 27. februar 2022 - 11:47

Landets største turistattraktion ligger i Avannaata Kommunia. Før coronaen, var Ilulissat en af landets mest besøgte byer, hvor hoteller, aktiviteter og byen var fyldt godt op med turister om sommeren.

Det internationale lufthavnsbyggeri forventes at være klar til 2024. Avannaata Kommunia er derfor i gang med at forberede sig til flere turister og undersøger i øjeblikket, hvordan turisterne kan fordeles, så de kommer hele året rundt. Kommunen mener, at der er behov for opkvalificering af lokale turistoperatører, hvis turisterne skal lægge flere penge hos dem.

- Det gør vi ved at forsøge at opkvalificere herboende gennem kurser og seminarer, som der også vil blive lavet flere af fremover, siger turistkonsulent i Avannaata Kommunia, Asbjørn Dissing Bargsteen til Sermitsiaq.AG.

Der er i alt 70 turistaktører i Avannaata Kommunia, hvor 50 af dem er i Ilulissat. Avannaata Kommunia har allerede lavet flere kurser og seminarer i samarbejde med Innovation Greenland. Derudover har kommunen lavet basale kurser om markedsføring og økonomistyring.

- Vi tilbyder også én til én kurser i kommunen, sådan så turistoperatørerne kan vejledes alene. Vi har haft mange deltagere både fra Ilulissat, Qaanaaq og Upernavik, siger turistkonsulenten.

Man kan altid blive dygtigere

Han understreger, at der altid er behov for opkvalificering, da nogle kan være gode til enkelte emner, men har en svaghed i for eksempel markedsføring.

- Man kan altid blive dygtigere og få styr på flere facetter. Nogle kan være gode til at skabe oplevelser til turister, men dårlige til at styrer økonomien eller markedsfører virksomheden. Derfor er det vigtigt at lave kurser, som gælder generelt, forklarer Asbjørn Dissing Bargsteen.

Udover kurser og seminarer for lokale turistoperatører, så er kommunen i gang med at finde ud af, hvordan turisterne kan fordeles året rundt.

- Sæsonudvidelsen af turisme er en vigtig del, da turismeerhvervet først bliver økonomisk bæredygtigt når det kan skabe en ordentlig indtægt hele året rundt. Nordlys centret er stadig så tidligt i processen at det er svært at udtale sig om, men det vil altid gavne at have flere indendørs seværdigheder, hvis man skal arbejde for en fremtid med turisme hele året rundt, forklarer turistkonsulent i Avannaata Kommunia.