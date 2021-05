Avannaata Kommunia: 123 stemmesedler bremser mødet

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 04. maj 2021 - 10:37

Helikopteren til Savissivik har været forsinket siden valgaftenen den 6. april. Dermed har 34 stemmesedler været strandet i bygden ved Qaanaaq.

- Helikopteren ankom endelig i fredags og brevstemmerne skulle være endt i Qaanaaq nu. Hvis vejret er okay i morgen, så vil brevstemmerne ankomme til Ilulissat, fortæller borgmestersekretæren, Kaaka Villadsen.

Men før den nye kommunalbestyrelse i Avannaata Kommunia kan holde konstituerende møde, skal de også have brevstemmer fra Nutaarmiut og Innaarsuit. Normalt er der ingen helikoptere til Nutaarmiut og havisen har været for ujævn til at sende brevstemmerne til den næste bygd, Tasiusaq med snescooter eller hundeslæde.

- 15 brevstemmer fra Nutaarmiut er strandet i bygden, og man må vente på det bliver isfrit, før man kan sejle brevstemmerne ned til Ilulissat, fortæller Kaaka Villadsen.

Konstituereret møde i næste uge

Avannaata Kommunia oplyser dog, at Tele-Post er ved at sende en helikopter til Nutaarmiut. Så man vil tage de vigtige brevstemmer med til Ilulissat. Men også brevstemmer fra Innaarsuit mangler. Der har helikopteren også været forsinket siden valgaftenen. Man forventer en helikopter på torsdag, hvis vejret tillader det.

- Vi koordinerer transporten med Air Greenland, som gør en ekstraordinær indsats med at hente valgmaterialet, hvor Tele-Post’s chartrede helikopter er indover. Når vi har modtaget valgmaterialet, kan vi afslutte fintællingen af stemmerne, og hvis alt falder i hak, så kan den første samling i kommunalbestyrelsen blive aktuel i næste uge, siger Nick Nielsen, administrerende direktør i Avannaata Kommunia.

Nick Nielsen tilføjer, at der er udsigt til, at det første kommunalbestyrelsesmøde vil foregå i Uummannaq, hvor den kommende borgmester, Sakio Fleischer, kommer fra.

Sådan er reglerne

Kommunalbestyrelsen kan først holde deres konstituerende møde, når valgbestyrelsen endeligt har godkendt valgresultatet og stemmesedlerne er fysisk tilstede. Dermed er det ulovligt, at sende stemmesedlerne som fax eller scannet til e-mail.

- Regel nummer et er sådan, at man under ingen omstændigheder kan holde konstituereret møde før den 1. maj. Derudover må det først ske, når valgbestyrelsen har endeligt godkendt valget og det kan valgbestyrelsen gøre, når de har, alle stemmesedlerne fysisk for sig, fortæller Klaus Georg Hansen, afdelingschefen i Selvstyrets indenrigsafdelingen.