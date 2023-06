Avannaata Kommunia og politiet vil sammen forebygge kriminalitet

Jensine Berthelsen Fredag, 30. juni 2023 - 13:44

Først var det Kommune Kujalleq, der i slutningen af 2022 indgik aftale med politiet. Dernæst var det Qeqqata Kommunia som i starten af marts i år ligeledes indgik tilsvarende aftale.

LÆS OGSÅ: Qeqqata går til kamp mod kriminaliteten

Det konkrete samarbejde igennem lokalråd, der er oprettet til forebyggende indsats mod kriminalitet i lokalsamfundene ser ud til at virke.

Nu er turen kommet til Avannaata Kommunia bliver dermed den tredje kommune i Grønland, der nu har sit eget lokalråd, og det kan blive et vigtigt skridt i forhold til at sænke og forebygge kriminaliteten i Nordgrønland, forklarer politikommissær Palu Eriksen, der er leder af Ilulissat Politidistrikt:

- Vi har allerede et godt samarbejde mellem kommunen og politiet. Med lokalrådet får vi endnu flere lokale parter involveret, og det kan styrke forebyggelsen af kriminalitet lokalt, fordi flere involveres i at finde de gode løsninger, siger politikommissær Palu Eriksen.

Borgmesteren godt tilfreds med tiltaget

- Lokalrådet er helt nyt for alle parter. Det er et frø, der skal have lov til at slå rødder og vokse, inden vi kan høste resultaterne, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia og fortsætter:

- Jeg glæder mig meget til samarbejdet og endnu mere til de resultater, der kommer ud af det. Parterne forpligter sig til at bringe konkrete løsninger og handlinger ind i Lokalrådet, og engagerede borgere får mulighed for direkte at komme med løsningsforslag og lokal viden. Det, tror jeg, kommer til at gøre en stor forskel i forhold til vores tidligere kriminalitetsforebyggende indsatser.

Nye og lokale løsninger

Parterne er enige om at det brede samarbejde vil skabe nye løsninger til at håndtere kriminalitet.

LÆS OGSÅ: Stigende ungdomskriminalitet i Sydgrønland skal bekæmpes

Det er lokale ildsjæle, erhvervsfolk, foreningslivet og andre lokale aktører er samlet i lokalrådene, og der er allerede blevet etableret lokalråd i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Senere vil der blive etableret et tilsvarende lokalråd i Qaanaaq.

- Borgerne skal føle sig trygge der, hvor de bor. Hvis man nu synes, det er for mørkt på et bestemt sted i byen, så kan man henvende sig til lokalrådet. Så vi bliver flere om at sikre en tryghed i hverdagen, siger direktør i Forvaltning for Udvikling, Aka Grønvold.