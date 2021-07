Avannaata Kommunia lander aftale med undervisningsportal

Redaktionen Fredag, 16. juli 2021 - 15:59

Avannaata Kommunia forbereder sig til de næste fem skoleår og investerer i Ipad-undervisningen. Blandt andet har kommunen lavet en aftale med undervisningsportalen Clio.dk, der er et digitalt læringsunivers.

Det oplyser Avannaata Kommunia på sin hjemmeside.

- Lærerne i Avannaata Kommunia får mulighed for at hente ubegrænsede læremidler og vejledning fra hjemmesiden CLIO.dk, hvilket kan forbedre undervisningen ved hjælp af iPad, oplyser kommunen.

Gratis adgang

Aftalen indebærer gratis materiale til alle skolefag, opgavesæt, gratis kurser, nyhedsbreve, adgang til webinar, booking af en lærer til et kursus, fagsnak eller skræddersyet workshop og meget mere. Aftalen gælder i mindst fem år og koster 434.000 kroner årligt, mens etableringsomkostninger lyder på 217.000 kroner.

- Samarbejdet med CLIO.dk vil betyde, at samtlige lærere i Avannaata Kommunia får mulighed for adgang til ubegrænsede læremidler, som vil højne kvaliteten af undervisningen yderligere, siger Aka Grønvold, direktør i Forvaltning for Læring på kommunens hjemmeside.

Beslutningen om at etablere samarbejde med CLIO.dk og dermed få adgang til ubegrænset hjælp og vejledning i undervisningen for lærerne blev truffet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 23. juni efter en indstilling fra Udvalget for Inerisaavik og økonomiudvalget.

Hjemmesiden clio.dk har i forvejen et samarbejde med andre skoler i landet.