Avannaata Kommunia i lort til halsen

Redaktionen Søndag, 29. august 2021 - 14:30

Ifølge selvstyrets opgørelse fra 2019 er der 5.240 registrerede tørklosetter i de fem kommuner i Grønland, hvoraf over halvdelen på 2.456 tørklosetter er registreret i Avannaata Kommunia.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Fakta: Antal tørklosetter i kommunerne: Avannaata Kommunia 2.456 Kommune Qeqertalik 1.138 Qeqqata Kommunia 710 Kammuneqarfik Sermersooq 501 Kommune Kujalleq 435 I alt 5.240

Dermed er langt de fleste beboelseshuse, lejligheder, offentlige bygninger samt erhvervsbygninger i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq og i de tilhørende bygder ikke tilsluttet en offentlig kloak- og vandledning. Der benyttes derfor stadig utidssvarende tørklosetter med poser.

Alle bygninger, som er med i natrenovationsordningen, får tømt deres toiletter, som tit bliver udledt direkte i forskellige affaldsområder eller i havet, og de mange tømte toiletplastikposer ender tit i naturen og i havet. Og i mange tilfælde medfører brug og tømning af tørklosetter uhygiejniske forhold eller sanitære problemer, ikke alene for renovationsarbejderne, men også for borgerne.

Selvom Avannaata Kommunia undersøger mulighederne for fremtidig udbedring af situationen, erkender Udvalget for Teknik, at kommunen står overfor store udfordringer på grund af begrænsede økonomiske midler.

På prioriteringslisten

Kommunalbestyrelserne har til opgave at udarbejde planer for bortskaffelse af spildevand i kommunens byer og bygder, og skal føre tilsyn med alle ejendommes klosetter og hygiejnen omkring disse.

Kloakering, som indgår i kommunernes ansvarsområde, bruges til afledning af afløbsvand og spildevand, som eksempelvis stammer fra køkkenvaske, badeværelser og spildevand fra toiletter.

- Umiddelbart efter, den nye kommunalbestyrelse i Avannaata Kommunia blev indsat efter valget i starten af april, har kommunalbestyrelsesmedlemmerne bragt de uhensigtsmæssige kloak- og vandledningsforhold og dag- og natrenovationsforhold i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq, samt i samtlige bygder, op på dagsordenen, og har besluttet, at emnet og problematikken vil blive prioriteret højt i denne valgperiode, siger formand for Udvalget for Teknik i Avannaata Kommunia, Niels Davidsen, Inuit Ataqatigiit, til Sermitsiaq.

- Vi er bekendte med, at dag- og natrenovationsforholdene i de nævnte områder er meget utilfredsstillende og har været nedprioriteret i alt for mange år, tilføjer han.

