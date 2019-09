Avannaata Kommunia etablerer byudviklingsselskab

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 17. september 2019 - 10:59

Derfor har kommunalbestyrelsen på et møde 8. september besluttet, at et byudviklingsselskab, Avannaata Development A/S skal stiftes 1. oktober 2019.

Lige efter etableringen af Avannaata Development A/S går forberedelsen i gang med de første projekter, der skal gennemføres i samarbejde med offentlige og private investorer.

- Forberedelserne til etableringen af Avannaata Development A/S har været i gang i en længere periode, og byudviklingsselskabet etableres med henblik på udvikling af hele kommunen. Vi regner med, at vi kan ansætte en direktør for selskabet allerede i november måned i indeværende år, siger borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen i en pressemeddelelse.

Nuuk har allerede et lignende byudviklingsselskab, Nuuk City Development A/S, der blev stiftet i 2017.

100 % kommuneejet

Avannaata Development A/S skal ejes 100 procent af kommunen og skal etableres med en aktiekapital på fem millioner kroner. En projektgruppe skal vurdere det nyoprettede selskabs økonomi.

- I projektgruppen repræsenteres Avannaata Kommunia, Elmann Advokatpartnerselskab og Deloitte. Det er Elmann Advokatpartnerselskab, der på vegne af kommunen har udarbejdet notatet om oplægget til udviklingsselskabet, lyder det i en pressemeddelelse fra Avannaata Kommunia.

- På kort sigt skal det overvejes, i hvilket omfang byudviklingsselskabet kan overtage driften af Avannaata Kommunias ejendomme. Derefter skal projektgruppen udarbejde et oplæg til realisering af Avannaata Kommunias byudviklingsplaner og deres finansiering.

Projektgruppens arbejde finansieres i første omgang gennem en serviceaftale mellem Avannaata Kommunia og byudviklingsselskabet. Serviceaftalen skal sikre, at selskabet bistår Avannaata Kommunia med byudvikling.