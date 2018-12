Avannaata Kommunia bygger for 82 millioner

Walter Turnowsky Fredag, 21. december 2018 - 17:12

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har omkring 20 anlægsprojekter til et samlet beløb på 82 millioner kroner til næste år. Det drejer sig blandt andet om følgende projekter:

Ilulissat:

Kommunen er i samarbejde med Selvstyret i gang med at bygge 48 almennyttige boliger. Kommunen har stået for byggemodningen i år. Til næste år skal boligbyggeriet igangsættes, byggeriet vil vare 4 år.

Der skal bygges et nyt skolehjem. Bygdebørn fra omkringliggende bygder til Ilulissat går på skolehjem i Aasiaat. Det koster penge for Avannaata Kommunia, da skolehjemmet er placeret i en anden kommune. Familie og skolebørn har ligeledes ønske om at være tættere på hinanden, da Aasiaat er længere væk fra Ilulissat. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at bygge et nyt skolehjem. Byggeriet skal vare tre år.

Byggemodningen for kommende kunstgræsbane er i fuldgang. Anlægsafdelingen forventer, at banen vil være klar til sommer.

Kloakledningen på én af hovedvejene i Ilulissat, Elisabeth Thomsensvej udskiftes.

Der afsættes midler til en ny kran ved inderhavnen.

Der skal asfalteres i Ilulissat, da vejene trænger til vedligeholdelse og reparation. Sidst blev vejene asfalteret for 6 år siden.

Uummannaq

Der er mange på venteliste i forhold til daginstitution i Uummannaq. Presset på venteliste er yderligere øget efter borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit blev forflyttet til Uummannaq efter tsunamien. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at bygge en ny daginstitution.

Der er købt en ny kran, som skal bruges af fangere og fiskere i forhold til at tage joller og større både på land.

Majoriaq trænger til renovering, der er afsat midler til formålet.

Der bliver bygget et kombi-hus i Ukkusissat. Kombi-huset omfatter servicehus og daginstitution.

I Saattut skal der bygges en tidevandstrappe. Der skal ligeledes opsættes en ny kran, da fiskere og fangere har behov for den facilitet. Fiskere er i dag nødsaget til at tage til Uummannaq, hvis de vil reparere eller vedligeholde deres joller.

Upernavik

Skolen er i gang med at blive renoveret, arbejdet forsættes til næste år.

Der er afsat midler til udvidelse af alderdomshjemmet. Anlægsafdelingen er i gang med at finde en løsning, så byggeriet kan igangsætte til sommer.

Der skal ligeledes opsættes nye kraner i Upernavik og i Tasiusaq.

Der er et stort behov for nye boliger i Kullorsuaq, derfor skal der bygges fire nye huse til næste år.

Servicehuset i Nuussuaq har store problemer på grund af sætninger ved fundamentet. Kommunalbestyrelsen har besluttet at bygge et nyt servicehus.