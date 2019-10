Avannaata Kommunia vil ansætte socialrådgivere til fire folkeskoler

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 23. oktober 2019 - 12:02

Avannaata Kommunia er klar til at forbedre børnenes vilkår i kommunen og vil ansætte socialrådgivere i folkeskolerne.

En enig kommunalbestyrelse har nemlig besluttet sig for, at der skal ansættes socialrådgivere i folkeskolerne i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq samt bygden Kullorsuaq.

En undersøgelse af behovet for socialrådgivere blev igangsat i september i samarbejde mellem kommunen og børnerettighedsorganisationen MIO.

Behov for socialrådgivere

- MIO fremhæver i sit rejserapport juni 2018, at der er sårbare børn og familie i Qaanaaq, som har akut og stort behov for at få hjælp og støtte. Derudover har MIO fremhævet i sit anden rejserapport ”Børnetalsmandens besøg i Uummannaqs og Upernaviks bygder” at der er børn med psykiske og sociale problemer, og at de mangler et sted at henvende sig med deres problemer i Uummannaq og dens bygder samt Upernavik og dens bygder, fremgår af referatet af dagsorden fra kommunalbestyrelsesmødet.

- Af disse grund har Avannaata Kommunia brug for socialrådgivere, for at tage handlinger i god tid i folkeskolerne i Avannaata Kommunia, fremgår det.

Kommunen vil bruge over 1,5 millioner kroner til ansættelse af socialrådgivere til folkeskolerne.