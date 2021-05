Avannaa: Pulje skal tilskynde til bæredygtige tiltag

Redaktionen Tirsdag, 11. maj 2021 - 09:04

Avannaata Kommunia vil fremme bæredygtigheden. For at gøre det har kommunen brug for engagerede borgere og lokalsamfund, der kan komme bidrag til tiltag for at gøre kommunen mere bæredygtig.

Derfor har kommunen igangsat projektet ”Sammen om en bæredygtig udvikling”, som skal bidrage til, at kommunen opfylder et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

I projektet er det muligt for borgere med gode ideer til at søge om midler til bæredygtige tiltag, der kan hjælpe miljøet.

- Vi glæder os til at modtage ansøgninger fra hele kommunen og er meget spændte på at se folks idéer. FNs Verdensmål handler både om miljøområdet, som eksempelvis grøn energi, genbrug og bæredygtig forvaltning af lokale fødevarer, men også socialområdet, som eksempelvis uddannelse, ligestilling og sundhed. Der er derfor mulighed for at søge støtte til mange forskellige projekter, der styrker lokalsamfundene og vores natur og miljø, udtaler projektleder i bæredygtighedsafdelingen Maria Blichfeldt Petersen i en pressemeddelelse.

Borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan søge om støtte til projekter, indsatser og aktiviteter, og ansøgningsfristen er den 1. juni oplyser projektleder Maria Blichfeldt Petersen.

Du kan læse mere om ansøgningskriterier på Avannaata Kommunias hjemmeside.