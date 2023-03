Avannaa sender ny handicappolitik i høring

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 21. marts 2023 - 13:55

Borgeren skal, uanset forudsætninger, opleve at have et indholdsrigt liv med høj livskvalitet. Formålet med Avannaata Kommunias handicappolitik er at danne overblik over rammerne for arbejdet på området i kommunen i perioden 2022-2025.

Det skriver Avannaata Kommunia i deres nye handicappolitik, som netop er sendt til høring for borgerne. Frist til indsendelse af ris og ros er sat til den 31. marts.et liv

Politikken er inddelt i tre fokusområder, som uddybes i handicappolitikken.

De tre fokusområder er:

Borgeren i centrum

Mestring af eget liv

Inklusion og livskvalitet

- Avannaata Kommunia tilbyder borgere med handicap råd, vejledning og støtte, samtidigt med at kommunen arbejder for at sikre at personer med handicap har de rette rammer for deltagelse på samfundsplan, skriver kommunen i indledningen.

Ifølge Inatsisartuts lov om støtte til personer med handicap skal alle kommuner udarbejde deres handicappolitik.

Samme mulighed og rettigheder

Avannaata Kommunia skriver deres handicappolitik, at borgere uanset handicap skal så vidt muligt sikret samme rettigheder og vilkår som andre, hvad gælder muligheden for at tage ansvar for eget liv, valgmuligheder og indflydelse i samfundet.

Politikken går i dybden af, hvad kommunen kan tilbyde for at rådgive, vejlede og støtte en borger med handicap, så livskvaliteten kan være på sit højeste.

I forhold til sagsbehandlingen understreges det i politikken, at borgeren skal være i centrum og inddrages i arbejdet med at få den rette hjælp og støtte. Det samme gælder borgerens pårørende og nærmeste netværk.

Syv mål

Med handicappolitikken sætter kommunen syv mål:

At borgere med handicap inddrages efter formåen, når der træffes beslutninger, der omhandler dennes liv og livsførelse. At borgernes pårørende og netværk spiller en rolle i sagsforløbet, i det omfang borgeren ønskes dette. At borgerne oplever et koordineret og helhedsorienteret sagsforløb, der belyser alle vigtige aspekter af borgernes liv. At der arbejdes og tænkes tværfagligt i sagsforløbet. At der er sammenhæng i de indsatser, borgerne modtager. At medarbejdere på handicapområdet besidder de nødvendige kompetencer. At samarbejdet med handicapforeningerne styrkes

Du kan læse Avannaata Kommunias handicappolitik HER. Kommentarer til politikkens styrker og mangler bedes sende til Avannaata Kommunia inden 31. marts.