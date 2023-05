Avannaa sætter nedrivningsklare ejendomme til salg

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. maj 2023 - 13:30

Fire boliger er netop blevet sat til salg af Avannaata Kommunia via kommunens ejendomsselskab Avannaa Development.

Ejendommene sælges samlet til én køber, og køberen skal have en plan om at opføre nye boliger på arealet. Ejendommene vurderes nemlig at skulle rives ned, fordi de er uegnede til bolig.

Boliger blev opført i 1991 i tilknytning til alderdomshjemmet, og de er ramt af sætningsskader, som det ikke kan betale sig at forsøge at reparere.

Gamle flyttekasser følge med i handlen

Udover nedrivningen må køber også påregne oprydning, da der ifølge salgsmaterialet er "en mængde henstillet løsøre pakket i bl.a. flyttekasser," som følger med i købet.

Køberens plan for nye boliger vil indgå i vurderingen af, hvilket tilbud der vælges:

- Avannaa Development A/S vil i forbindelse med vurdering af de modtagne tilbud ikke alene forholde sig til den tilbudte pris for ejendommene (højeste bud), men tillige købers påtænkte fremtidige anvendelse, som beskrevet i købers redegørelse herfor, står der i salgsmaterialet.

Vil måske kunne bygge i op til 15 meter

Kommunen er i øjeblikket ved at lave en ny lokalplan for området med de fire boliger, og vedtages planen, vil køber af ejendommene have mulighed for at opføre nyt byggeri på området i op til 3 etager/15 meter.

Kommunen forsøgte også at sælge ejendommene i 2022, men her kom der ikke nogen bud, der overholdt de formelle vilkår.