Avannaa henter investorer i DK og USA

Onsdag, 17. november 2021 - 10:41

Borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen (løsgænger) er optimistisk efter flere møder med potentielle samarbejdspartnere i Danmark og USA.

Avannaata Kommunia søger nemlig investeringer fra udlandet til deres udviklingsprojekter for hele kommunen samt byudviklingsplanen til Ilulissat.

LÆS OGSÅ: USA viser interesse for byudviklingsplan

Kommunen har femlagt deres udviklingsplaner for kommunen samt byudviklingsprojektet i Ilulissat til danske investorer. Og borgmesteren har været til møde på den amerikanske ambassade i Danmark.

Positive møder

- Efter møderne med de danske investorer viste et stort dansk firma interesse for vores projekter. De kommer til kommunen i det nye år for at kigge nærmere på vores projekter. Møderne har været rigtig positive. Vejen er banet for de næste skridt for at videreudvikle kommunen, siger Palle Jerimiassen, som dog ikke vil røbe overfor Sermitsiaq.AG, hvilket firma der er tale om.

Han fornemmer også, at USA har interesse for Grønland.

- Helt konkret har vi lavet en aftale om, at turistaktørerne fra hele Grønland kan tage til USA for at hente inspiration. Her får 20 til 30 grønlandske turistaktører mulighed for at få mere viden om, hvordan vi kan udvikle os mere på området, og deres rejse vil blive finansieret fra USA, fremhæver borgmesteren i Nordkommunen.

Speederen skal trykkes

Palle Jerimiassen siger, at der har været udfordringer i de seneste år med at få investeringer udefra.

- Der har været politisk ustabilitet i de seneste år samt coronapandemien, som har været med til at dæmme for vores projekter. Men nu må vi trykke speederen i bund. Vores kommende lufthavn er snart klar, og vi skal være forberedte til den tid. Vi bliver flere borgere i kommunen, og der vil blive behov for flere boligbyggerier. Derfor er det vigtigt at have samarbejdspartnere, som vil være med til at forbedre infrastrukturen i kommunen, lyder det fra borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen.

Han oplyser, at kommunen har inviteret Naalakkersuisut, Kalaallit Airports, Air Greenland, pensionsfonden og alle partiformænd for drøftelse, om hvordan man bedst kan udføre det bedst mulige samarbejde, når lufthavnsudvidelsen er klar. Det vil ske i januar.