Avannaa har et ansvar for medarbejdernes helbred

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. marts 2021 - 12:39

Uanset om man er en virksomhed eller kommune skal man som arbejdsgiver sikre sig, at medarbejderne ikke udsættes for fare under udførelsen af deres arbejde, fastslår Arbejdstilsynets chef Casper Kronow over for Sermitsiaq.AG.

Udtalelsen kommer, efter at tilsynet har fået en anmeldelse fra Ilulissat-borgeren Jens Peter Schytte, der under et besøg i Uummannaq tilbage i februar oplevede, at en medarbejder ved dumpen arbejdede alene ved afbrændingen af affald, som kan udvikle de kræftfremkaldende giftstof dioxin.

- Vi kan udstede et påbud til virksomheder og kommuner og bede dem om at overholde arbejdsmiljøreglerne, hvis de er overtrådt. Ved særlig grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven har Arbejdstilsynet mulighed for at indstille virksomheden eller kommunen til politiet, der kan ende med at udstede en bøde, forklarer Arbejdstilsynets chef om sagsgangen i overtrædelser af arbejdsmiljøsager.

Indskærpelse sendt til kommunen

Arbejdstilsynet ligger under Beskæftigelsesministeriet i Danmark, da Grønland endnu ikke har hjemtaget området. Tilsynet har således ingen indflydelse på, hvad Miljødepartementet eller i sidste ende det politiske system giver af dispensationer, når det gælder afbrænding af dagrenovationsaffald.

Da Miljødepartementet blev bekendt med sagen om manglende åndedrætsværn udsendte de en ”indskærpelse” til Miljø og Teknik Forvaltningen i Avannaata Kommunia, om at vilkårene for dispensationen skulle overholdes og pegede på en bestemmelse, hvor det klart fremgår, at brugen af åndedrætsværn er påkrævet.

Hvis dette ikke efterleves vil dispensationen til åben afbrænding blive trukket tilbage, blev det understreget i brevet til kommunen, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.