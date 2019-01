Avalak: Forkort afstanden mellem Grønland og Danmark

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 18. januar 2019 - 07:55

Det samlede antal indbyggere i Grønland falder. Mange peger på, at det blandt andet skyldes, at unge Grønlændere bliver i Danmark, efter de er rejst dertil for at få en uddannelse. For at bremse den dystre befolknings kurve, der fortsætter nedad med stigende hastighed, skal de unge vende tilbage til Grønland.

Hans Peter Mønsted er formand for Avalak, foreningen for grønlandske studerende i Danmark, der arbejder for at vedligeholde tilknytningen mellem de studerende og Grønland. Ifølge ham er det omkring halvdelen af de grønlandske studerende, der bliver i Danmark efter endt uddannelse. Han ser to områder, som er afgørende for, om de studerende vender tilbage. Det første er den fysiske forbindelse mellem netværket i Grønland og netværket i Danmark.

Bedre muligheder for hjemrejse

- Har man været i Danmark over 15 måneder efter endt uddannelse, så kan man ikke få en hjemrejse. Det ser jeg som en direkte årsag til, at mange ikke vender hjem. Hvis den eneste tilknytning, man har, er barndomsminder, så er det ikke sikkert, at det trækker ligeså meget som erhvervserfaringer eller andre relationer, man har opbygget via hjemrejser, siger Hans Peter Mønsted.

Han tror, at forbedringer af infrastrukturen vil få flere til at vende hjem. Det vil mindske afstanden mellem de studerendes netværk i Danmark og Grønland. Men også kontakten under uddannelse skal være bedre. Han forklarer, at man i Danmark er gode til at hive fat i de studerende, mens de er under uddannelse, give dem et job mellem kandidat og bachelor eller et tilbud om at kunne forske.

- Hvis man skabte et attraktivt arbejdsmiljø for nyuddannede og en bedre forbindelse mellem de studerende og arbejdsmarkedet i Grønland, ville det kunne få flere til at flytte tilbage, siger Hans Peter Mønsted.

Rigsfælleskabets delebørn

Mangel på politisk stabilitet er, ifølge Hans Peter Mønsted, det andet område, som har en afgørende effekt på om unge vender hjem. Han nævner processen omkring lufthavnsdebatten og den store uro, den skabte.

- Vender man tilbage, er det som regel med tanke på, at det skal være for en lang periode. Den måde, hvorpå store politiske beslutninger, der har kæmpe betydning for fremtiden, sejler rundt og bliver vedtaget i sidste øjeblik, skaber en usikkerhed for, hvad fremtiden kan byde på, siger formanden.

Selvstændighedsdebatten berører i høj grad også de studerende i Danmark. Som skilsmissebørn står de unge studerende med en fod i hver lejr, mens den ene forælder taler grimt om den anden.

- Når man har været i Danmark i flere år, så har man også en vis danskhed i sig. Man har taget en uddannelse på dansk og har et stort netværk i Danmark. Når man så ser den passive aggression mod Danmark, der blandt andet er i forfatningskommissionens arbejde, så kan man godt blive urolig for, hvordan man vil blive modtaget, når man vender hjem, siger Hans Peter Mønsted.

De rigtige rammer

Hans Peter Mønsted er enig, med dem der siger, at der skal være en forbedring i forhold til nogle en række lavpraktiske ting.

Han nævner, at det er vigtigt at sørge for, at der er institutionspladser nok til personer, der tager deres børn med hjem til Grønland. Han påpeger også, at lave lønninger i Grønland kan have en effekt på, hvor mange der vender hjem.

Men der hvor den største effekt er, er i forhold til de sociale forbindelser. Hans Peter Mønsted vil selv rejse tilbage til Uummannaq, når han er færdig med sin uddannelse.

- Jeg har haft en fantastisk opvækst i Uummannaq, og jeg vil gøre alt for, at andre også kan få det. Det er min motivation for at vende hjem, selvom det er et praktisk helvede at skulle derop og blive isoleret fra alle, man har lært at kende i Danmark gennem de sidste mange år. Det er det værd alligevel. At kunne levere noget tilbage. Det er den sociale faktor, der trækker folk hjem. Selvstyret kan ikke gå ind og installere venner her og der, men en bedre infrasstruktur kan gøre det nemmere at besøge dem, der hvor de er, siger Hans Peter Mønsted.