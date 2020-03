Avalak lukker for arrangementer

Walter Turnowsky Torsdag, 12. marts 2020 - 10:22

Efter den danske regering i går skærpede anbefalingerne i forbindelse med corona-smitten kraftigt, har foreningen for de grønlandske studerende, Avalak fulgt trop.

- Alle AVALAK-arrangementer inden for de næste 2 uger er aflyst af hensyn til COVID-19. Vi gør dette for at passe på vores frivillige, de studerende, men vigtigst af alt også dem vi møder på vores vej som ikke nødvendigvis har et immunforsvar som en ung, frisk studerende, hedder det i et opslag fra foreningen.

Også de grønlandske huse har lukket ned for alle besøg. Telefonerne står dog åbne for henvendelser og rådgivning.