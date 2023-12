Avalak efterlyser bevillinger

Kassaaluk Kristensen Søndag, 03. december 2023 - 11:01

Studenterforeningen for grønlandske studerende i Danmark, Avalak, har ikke modtaget tilskud til driften i nu fem år.

Det betyder, at arrangementer af studenterforeningen er blevet dyrere for medlemmer, mens tilslutningen til foreningen er blevet mindre og mindre igennem årene. Nu efterlyser Avalak Naalakkersuisuts planer om at genindøre driftstilskud, så Avalak kan genopstå som en studenterforening for alle.

Avalak har indtil 2018 modtaget 404.000 krorner fra finansloven under driftstilskud. Den manglende driftstilskud har ifølge Avalak flere konsenvenser.

Konsenvenserne er:

Der er færre arrangementer om året Avalak kan ikke afholde større arrangementer og møder, som styrker og skaber sammenhold mellem medlemmer og bestyrelsesmedlemmer på tværs af byerne Priserne i arrangementerne er dyrere, som går imod vores principper Antallet af medlemmer aftager, som påvirker netværket mellem grønlandske studerende i Danmark både socialt, kulturelt, sprogligt og fagligt Avalak har ikke økonomien til transporten til vigtige møder (e.g. Folketingsmøder) Avalak skylder penge til tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmers udlæg

- Avalak Aarhus og Avalak København kan også mærke manglen af den årlige kontingent. Det skaber bekymring for, at disse to sidste lokalbestyrelser også kan blive lukningstruede, hvis det økonomiske problem varer ved, skriver Avalaks bestyrelse i København og Avalaks bestyrelse i Aarhus i et opråb til Naalakkersuisut.

Vigtig kontakt til Grønland

Avalaks bestyrelse påpeger, at studenterforeningen er et vigtig bindeled til Grønlands erhvervsliv til trods for, at foreningen ligger i Danmark.

- Avalak har været med til at fastholde en forbindelse til Grønland hos studerende, hvor Avalak tidligere har taget til møder og skoler i Grønland og deltaget i karrieremesser, og fortalt om vigtigheden i foreningslivet og frivillig arbejde, og hvordan man bedst kan trives under uddannelse, lyder det.

Bestyrelserne i Avalak oplyser, at de arbejder på at genetablere hovedbestyrelsen i Avalak, og at der er en dialog med grønlandske folketingsmedlemmer, der melder enighed omkring vigtigheden af Avalaks genetablering.