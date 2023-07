Australsk sømand bydes velkommen efter måneder strandet til søs

Ritzaus Bureau Onsdag, 19. juli 2023 - 06:55

Robinson Crusoe har fået en stærk konkurrent til titlen som den person, der har overlevet på den mest usandsynlige måde efter at være strandet midt ude i ingenting.

Det står klart, efter at en australsk sømand tirsdag for første gang i tre måneder nåede landjorden, efter at han og hans hund strandede til søs, da en storm beskadigede deres katamaran.

54-årige Timothy Lyndsay Shaddock og hunden Bella lagde tirsdag til i havnen i den mexicanske kystby Manzanillo.

- Jeg er bare så taknemmelig. Jeg er i live, lyder det fra australieren, der har et busket fuldskæg og langt hår i stil med Robinson Crusoe, hovedpersonen i Daniel Defoes roman fra 1719.

Nogle dage forinden var parret blev opdaget af en mexicansk tunfiskerbåd i Stillehavet ud for Mexicos kyst.

Timothy Lyndsay Shaddock og Bella forlod havnen i La Paz tilbage i april og satte kurs mod Fransk Polynesien omkring 6000 kilometer væk.

Et par uger inde i deres rejse ødelagde en storm dog båden og dens kommunikationsudstyr. Den eneste, australieren derfor havde at snakke med, var hans trofaste hjælper.

De overlevede ved at spise rå fisk og drikke regnvand.

En velkomstceremoni var blevet forberedt for australieren, der fortalte, at han havde det "fremragende", selv om han dog har kæmpet med at holde sig mæt den seneste tid.

Adspurgt til, hvordan Bella har det, var svaret ligeledes "fantastisk".

- Hunden er af en særlig støbning, lyder det fra australieren.

Timothy Lyndsay Shaddock forklarede yderligere, at han havde fundet Bella i Mexico, før de påbegyndte, hvad der sandsynligvis bliver deres livs rejse.

Ifølge virksomheden bag fiskebåden, Grupomar, var australieren i en skrøbelig tilstand og uden læ og proviant, da han blev fundet, skriver nyhedsbureauet AP.

Besætningen forsynede øjeblikkeligt ham og Bella med lægelig hjælp, mad og væske.

Da Timothy Lyndsay Shaddock tirsdag endelig fik fast grund under fødderne, var han desuden blevet iklædt en kasket med et logo tilhørende virksomheden.