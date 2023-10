Australien siger nej til at skrive oprindeligt folk ind i forfatning

Ritzaus Bureau Lørdag, 14. oktober 2023 - 11:14

Australien har ved en folkeafstemning lørdag stemt nej til et forslag om at skrive den oprindelige befolkning ind i landets forfatning.

Det vurderer det australske public service-medie ABC.

Godt 25 procent af stemmerne er klokken 10.45 dansk tid - 19.45 på den australske østkyst - optalt, viser ABC's opgørelse.

45,0 procent har sagt ja til forslaget, mens 55,0 procent har sagt nej.

ABC vurderer desuden, at mindst tre af Australiens seks delstater har sagt nej til forslaget. Forslaget skulle have flertal i fire stater for at blive vedtaget.

Valgkamp præget af splittelse

Det er delstaterne New South Wales, Tasmanien og South Australia, der har sagt nej. ABC har endnu ikke kaldt resultaterne i Victoria og Queensland, mens optællingen ikke er gået i gang i Western Australia.

Valgkampen har forud for folkeafstemningen været præget af splittelse og har handlet om race, privilegier - og om hvem, der har ret til hvad.

Foruden at inkludere det oprindelige folk i forfatningen ville forslaget også føre til oprettelsen af et repræsentativt råd, der i fremtiden skulle rådgive politikere om, hvordan ny lovgivning kan påvirke befolkningsgruppen.

Knap 18 millioner vælgere har været stemmeberettiget i Australien.

Boet i Australien i 60.000 år

Nej-siden har argumenteret for, at et repræsentativt råd vil give det oprindelige folk specielle - og dermed unfair - rettigheder i forfatningen.

Nogle har også argumenteret for, at det vil splitte landet yderligere.

Den oprindelige befolkning har boet på australsk jord i 60.000 år. I dag består gruppen af 3,8 procent af landets i alt 26 millioner indbyggere.

Fra 1788 til 1930 blev mere end 11.250 personer fra den oprindelige befolkning dræbt på mere end 421 lokationer fordelt over hele Australien.

Tusindvis af børn fra den oprindelige befolkning blev som led i såkaldte assimileringspolitikker fjernet fra deres hjem frem til 1970'erne.

Stemmeret i 1962

Først i 1962 fik den oprindelige befolkning stemmeret ved føderale valg, mens nogle delstater fastholdt forbuddet.

I dag har den oprindelige befolkning i Australien samme rettigheder som andre af landets indbyggere, men uligheden er allestedsnærværende.

Den forventede levealder for den oprindelige befolkning er cirka otte år kortere end for andre australiere, viser regeringens statistikker ifølge AFP.

Børn fra den oprindelige befolkning går sjældnere i skole, er dårligere til at læse samt har dobbelt så stor risiko for at dø i barndommen.

Tilhængere har i forbindelse med folkeafstemningen argumenteret for, at et "ja" kunne være med til rette op på noget af den ulighed.