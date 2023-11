AUL: Stor tilslutning til Sarfaq Ittuks Upernavik-rute

Kassaaluk Kristensen Søndag, 12. november 2023 - 11:44

Arctic Umiaq Lines Sarfaq Ittuk har dette efterår haft 403 passagerer, der var med på en rute nord for Ilulissat under forsøgsruten.

Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

Arctic Umiaq Line oplyser, at alle ture op mod Upernavik har budt på godt vejr, og at der ikke har været registrerede flyaflysninger i perioden. Derfor vurderer Arctic Umiaq Line, at de antal passagerer som har benyttet sig af Sarfaq Ittuks tilbud, er passagerer, der har valgt ruten.

- Det er bemærkelsesværdigt, at 2/3 af passagerne nord for Ilulissat var rundrejsende, som ikke havde Uummannaq eller Upernavik som deres start- eller slutdestination, der ønskede at opleve destinationerne i en som en del af deres rundrejse, skriver Arctic Umiaq Line.

Klar til fast rute

Sarfaq Ittuk har testet en rute nord for Ilulissat henover efteråret. Direktør i Arctic Umiaq Line, Jens-Jakob Sandgreen oplyser, at passagererne var alt fra turister til lokale og forretningsrejsende.

- Vores test af en potentiel rollefornyelse af Arctic Umiaq Line for kystsamfundet, hvor vi går fra et ekspresformat med ned til 15 minutters anløbstid, til et par timers ophold med tid til at opleve destinationerne før videre sejlads, erfarer vi ikke kun tiltrækker det betydningsfulde staycation-segment, men også arbejdsrejsende med tid til at servicere borgerne langs kysten, siger han.

Udover Uummannaq og Upernavik har tre rotationer med 14-dages programmet indeholdt Qasigiannguit med 105 passagerer, Kangaatsiaq med 43 passagerer og Nanortalik/Narsarsuaq med 51 passagerer. I 2024 vil Arctic Umiaq Line have et fast 14-dages program mellem Uummannaq og Nanortalik fra d. 1. juni til d. 19. oktober.

- Det er positivt at opleve, hvordan fjerne og mindre bosteder styrkes, når skibet øger sin tilstedeværelse. Det giver et tiltrækkende indblik i fremtiden for et særligt kystsamfund, hvor det måske ikke blot handler om at understøtte A til B behov, men om at understøtte den samlede alfabet, siger Jens-Jakob Sandgreen, direktør i rederiet.