AUL og Hurtigruten: Skaber nye oplevelser sammen

Jensine Berthelsen Fredag, 15. september 2023 - 14:45

Arctic Umiaq Line og Hurtigruten Norge er blevet enige om at de to operatører fra og med 2024 sammen vil tilbyde turister oplevelser langs Grønlands kyst. Det sker igennem tre forskellige produkter, som kan opleves om bord på MS Sarfaq Ittuk, hvor der lægges til i flere nye havne fremover.

Jens-Jakob Sandgreen, administrerende direktør for Arctic Umiaq Line er stolt over det nye samarbejde.

- Samtidig med at Arctic Umiaq Line trofast betjener vores lokalsamfund, tager vi føringen i at oparbejde en bæredygtig grønlandsk turistindustri, der ikke kun byder internationale gæster velkommen, men også sikrer meningsfuld lokal værdiskabelse med udflugter samt overnatninger og måltider på land i samarbejde med mindre lokale virksomheder og iværksættere, lyder det fra Sandgreen.

Hurtigruten promoverer

Jens-Jakob Sandgreen uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at Hurtigrutens opgave bliver at skaffe de rigtige turister til Arctic Umiaq Line.

- Der er mange turister, der gerne vil opleve det lokale liv, og vi har fået mange henvendelser fra potentielle turister, der meget helllere vil sejle med lokale turoperatører i stedet for krydstogtsskibe. Hurtigruten skal blandt andet stå for promovering og salg af de nye produkter, vi kan tilbyde fra næste år.

Jens-Jakob Sandgreen understreger at der er tale om få pladser der vil blive reserveret til turister og at den lokale befolkning stadig er hovedkunden i Sarfaq Ittuk.

Turister skal møde lokale borgere

Arctic Umiaq Line og Hurtigruten Norge har tradition for at betjene fjerntliggende arktiske samfund og vil gerne gå forrest, når det gælder fremme ansvarlige rejser og turisme.

De to selskaber påpeger at de tre nye lufthavne, heraf to internationale, som er på vej til at åbne på Grønlands vestkyst mellem 2024 og 2025, byder på nye muligheder for turister.

Hedda Felin, administrerende direktør for Hurtigruten Norge, understreger:

- Vores omfattende erfaring med kystsejlads langs karakteristiske kyster sætter os i stand til at beskytte kysterne og de mennesker, der bor der, samtidig med at vi skaber uovertrufne oplevelser for vores gæster.