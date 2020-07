ATV-vej: Så kan arbejdet gå i gang

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 21. juli 2020 - 13:00

Mandag den 20. juli blev et af Qeqqata Kommunias milepæle nået. Det første spadestik ved Kellyville tæt på Kangerlussuaq blev taget af borgmester Malik Berthelsen (S), og nu kan anlæggelsen af vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut begynde.

Det er MT Højgaard, der skal stå for anlæggelsen af vejen, der skal strække sig fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq syd for Sisimiut. Den 130 kilometer lange vej skal etableres af MT Højgaard, og Qeqqata Kommunia samarbejder med Rambøll om projektet. Kommunen har afsat 22 millioner kroner til etablering af vejen.

Stort skridt for kommunen

Borgmester Malik Berthelsen understreger, at det er et kæmpe skridt for kommunen, at vejen nu anlægges:

- For vi insisterer på at udvikle vores region. Vi vil ikke bare sidde ned og se, at vi kommer bagefter for udviklingen i forhold til andre kommuner. Vi fra Qeqqata Kommunia vil også være med til udviklingen. Vi vil også være med til, at der kommer flere udenlandske gæster til vores land. Derfor er jeg i højtidsstemning i dag, da jeg sammen med jer kan tage den første spadestik for det store landområde, som har de bedste forudsætninger for at udvikles indenfor adventureturismen i vores land, siger Malik Bethelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia under sin tale.

ATV-sporet forventes at blive færdig til næste år.

Den fornyede VVM-redegørelse for vejen mellem Kangerluarsuk Tulleq og Sisimiut forventes godkendt i år.