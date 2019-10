ATV-vej fra Nuuk til Kapisillit

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. oktober 2019 - 16:01

Det fremgår af det budgetforlig, som hovedstadskommunens partier indgik fredag aften, hvor samtlige partier med undtagelse af Siumut blev enige om næste års økonomi.

Det er i forbindelse med at styrke turismen i hovedstadsregionen, når den internationale lufthavn vil stå klar om fire år, at man har besluttet at undersøge, hvilke udfordringer der ligger i at etablere en ATV-vej til bygden.

Erhvervsråd

- Midlerne til forundersøgelsen findes inden for det eksisterende budget. Forundersøgelsen forventes færdiggjort i løbet af 2020, således at resultatet kan fremlægges til budgetforhandlinger 2021, fremgår det af forligsteksten.

Forligspartierne bag næste års budget er også enige om, at der skal oprettes erhvervsråd for hver af byerne Nuuk, Tasiilaq og Paamiut, som skal arbejde på at fremme turismen og erhvevslivet i kommunen.