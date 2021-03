ATV-sag kører i slæbegear

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. marts 2021 - 15:03

Det kræver kørekort at køre med en ATV ifølge den danske færdselslov, der imidlertid ikke er lavet og har taget hensyn til de helt særlige forhold, der gælder i Grønland.

Det har i flere år været et ønske blandt fiskere, fangere, fåreholdere og familier i almindelighed, der bor i isolerede bygder rundt om i Grønland, at yngre familiemedlemmer må benytte sig af det effektive køretøj i den barske natur.

IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har via et spørgsmål til erhvervsminister Benny Engelbrecht bedt om en status på sagen, og nu foreligger der et svar, der afslører, at sagen ikke er glemt, men en afklaring lader vente på sig på fjerde år.

Tre møder i 2020

- Jeg kan oplyse, at kontaktudvalget har holdt tre virtuelle møder i 2020. På disse møder har kontaktudvalget drøftet de generelle overvejelser om reguleringen af ATV’er i Grønland, herunder de gældende krav for at føre ATV i Grønland, oplyser Benny Engelbrecht i sit svar til Grønlandsudvalget.

Han tilføjer videre:

- Kontaktudvalget har prioriteret, at der arbejdes videre og mere konkret med dette punkt i 2021, og jeg vil følge kontaktudvalgets videre arbejde med henblik på overvejelser om reguleringen på området.

Aaja Chemnitz Larsen er skuffet over svaret.

- Det er et meget tyndt svar. Vi har en lang liste af emner, der vedrører transportområdet, og som man oplever blot bliver syltet i årevis. Det er ærgerligt, men kan også hænge sammen med, at Naalakkersuisut fra sin side ikke skubber nok på over for transportministeren, siger det grønlandske folketingsmedlem.

Sagen taget op i 2017

Tilbage i august 2017 oplyste daværende naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen i et paragraf 37 svar, at ”det er vigtigt for Naalakkersuisut, at vilkårene for vort lands borgere er tilpasset de stedlige omgivelser”.

Erik Jensen oplyste desuden, at han havde drøftet spørgsmålet med daværende transportminister Ole Birk Olesen, og man var enige om, at der skal nedsættes en fælles arbejdsgruppe på embedsmandsniveau, som skulle se på mulighederne for en revision af reglerne for kørekort i Grønland.

Læs også: Regler for ATV-køretøjer skal justeres