Atorfillit Kattuffiat beroliger: Forhandlingerne kører stadig

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 11. marts 2024 - 16:05

Onsdag den 13. marts vil man kunne se socialrådgivere på gaden, hvor de udtrykker deres utilfredshed omkring risikoen for at miste et myndighedstillæg i deres løn.

Fagforeningen, der er med i forhandlingerne omkring socialrågiveres lønvilkår, Atorfillit Kattuffiat, forsikrer dog, at fagforeningen ikke arbejder for at mindske lønniveauet for faggruppen.

- Formålet er slet ikke at forhandle til værre. Og vi forhandler aldrig til værre, siger formanden for Atorfillit Kattuffiat, Dina Olsen.

Det er ikke os - Det er Naalakkersuisut

NIISIP, socialrådgiverforeningen, vil gøre opmærksom på deres utilfredshed over de forhandlinger, der foregår mellem de offentlige myndigheder og AK. Formanden for Atorfillit Kattuffiat understreger, at forslag om at fjerne myndighedstillæg kommer fra Naalakkersusiut og ikke fra Atorfillit Kattuffiat selv.

- Det er Naalakkersuisuts forslag. Den kommer ikke fra os. Vi har valgt at lave høring om det forslag. Hvis socialrådgivere vil have, at den ikke skal fjernes, så fjerner vi den ikke, beroliger Dina Olsen.

NIISIP kan ikke acceptere, at forhandlingsparterne vil fjerne sagsbehandlende socialrådgiveres myndighedstillæg. De kan heller ikke acceptere, at parterne drøfter, at man vil erstatte myndighedstillægget med rådighedstillæg med rådighedsforpligtelse op til 52 timer hvert kvartal i året.

Ærgeligt med demonstration

Parterne engangerer sig i forhandlinger om løn og arbejdsvilkår og vil mødes igen den 21. marts. Her ønsker forhandlingsparterne at invitere NIISIP med til forhandlingsbordet. Derfor mener Dina Olsen, at situationen er lidt ærgelig:

- Det er lidt ærgerligt, at der vil være demonstration, mens forhandlingerne stadig kører.

Formanden for Atorfillit Kattuffiat håber, at forhandlingerne bliver færdig i maj måned.