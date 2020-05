Atlantic Airways fyrer hver tredje medarbejder

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 14. maj 2020 - 08:30

Det færøske samfund åbner stille og roligt op igen, men det gælder ikke i flytrafikken og turistindustrien. Atlantic Airways, som kun har tre afgange om ugen, må erkende, at de ikke kan beholde alle medarbejdere.



Heller ikke selvom medarbejderne er omfattet af en hjælpepakke. De 90 afskedigelser sker per 31. maj. Herefter har luftfartselskabet 150 medarbejdere tilbage. Det er mere end hver tredje, som selskabet skiller sig af med.



Løn- og ansættelsesforhold vil også blive revurderet for dem, som fortsætter i selskabet.



- Det er for at sikre konkurrencedygtigheden i fremtiden, og en sådan revision vil selvfølgelig blive gjort med alle de vedkommende parter, siger Jóhanna Bergi, direktør i Atlantic Airways.



To nye fly på vej

Opsigelserne skyldes coronakrisen. Atlantic Airways fløj regelmæssigt i et stykke tid, efter at det første tilfælde på Færøerne blev opdaget 4. marts.



Men ret hurtigt efter nedlagde Atlantic Airways ruterne til Paris, Gran Canaria, Norge og Island.



Dertil blev afgangene til København stærkt reduceret, så flyselskabet kun flyver tre gange om ugen. Kun danske statsborgere kan rejse til Færøerne i øjeblikket. Udlændinge, som ikke er danske statsborgere, kan komme til Færøerne, hvis de har en gyldig grund.



Det færøske landsstyre har sagt, at man frabeder sig turister, i hvert fald til 30. juni i første omgang.



Jóhanna á Bergi siger til færøsk tv, at man allerede har mistet en stor del af højsæsonen, og at man opsiger ansatte nu, så de ikke skal gå i uvished.



Selv om man opsiger medarbejder nu, så holder selskabet fast i købet af to fly, som kommer i 2023 og 2024. I dag ejer Atlantic Airways to fly og lejer to.



- Situationen er ærgerlig, men vi tror på, at aktiviteten vil vokse igen i fremtiden, og vi kan opbygge medarbejderstaben igen. Lige nu må vi stramme op for at sikre det økonomiske fundament, siger Jóhanna á Bergi.



Island åbner for færinger og grønlændere

Den islandske statsminister, Katrín Jakobsdóttir, sagde på et pressemøde tirsdag, at Island vil åbne grænsen igen 15. juni.



Alle indrejsende til Island skal undersøges, men de slipper for 14 dages karantæne. Island fjerner Færøerne og Grønland fra listen over lande, hvor der er stor risiko for at blive smittet med corona.



Det virker dog ikke som om det færøske landsstyre i første omgang er særligt interesseret i at tillade rejser til andre lande. Landsstyremanden for udenrigsanliggender sagde til færøsk TV d. 7. maj, at man holder fast i, at man ikke vil have turister inden den 30. juni.



Der er ingen smitte på Færøerne længere, og hvis den blusser op igen, så kommer den udefra.



Færøerne rundede en milepæl lørdag 10. maj, hvor den sidste smittede i karantæne blev raskmeldt. Ingen er testet nye positiv siden 22. april. Færøerne er nået op på 8554 test - hver sjette færing.