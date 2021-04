Atassut: Virkelig dårlig stil af Naleraq

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. april 2021 - 10:30

Demokraterne, IA og Atassut troede, at de havde en aftale med Naleraq om at afvente, at de interne stridigheder mellem den siddende Siumut-borgmester Palle Jerimiassen og den største stemmesluger Minik Høegh-Dam blev løst, før partierne skulle forhandle en aftale på plads om de næste fire års politik i nordkommunen.

Lørdag underskrev Naleraq imidlertid en aftale med Minik Høegh-Dam, der således fik et flertal bag sig som borgmester, efter at Palle Jerimiassen havde meddelt, at han trak sig fra partiet og ville være løsgænger.

Dermed fik de tre partier overhovedet ingen umiddelbar indflydelse på kommunens overordnede politiske målsætninger.

Egoistisk handling

- Det er virkelig dårlig stil fra Naleraqs side pludselig at gå enegang, når vi nu havde givet hinanden håndslag på at afvente, at de interne problemer i Siumut blev løst, fastslår Atassuts partiformand, Aqqalu C. Jerimiassen, der blev genvalgt til kommunalbestyrelsen.

- Det er en meget egoistisk handling, og jeg er virkelig skuffet, siger Aqqalu C. Jerimiassen, der har svært ved at forudse, hvordan samarbejdsrelationerne i kommunalbestyrelsen vil være de næste fire år.

Fordelingen i dag

Fordelingen af de 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer ser i dag således ud efter at Palle Jerimiassen har sagt farvel til Siumut og valgt at blive løsgænger: