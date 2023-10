Atassuts formand: Brug forfatningsudkastet til at tænde op i pejsen

Redaktionen Fredag, 06. oktober 2023 - 13:13

Siden 28. april, hvor Forfatningskommissionens formand Ineqi S. Kielsen afleverede resultatet af seks år arbejde og 30 millioner kroner, har forfatningsudkastet været til debat – ikke om selve indholdet, men om dets videre skæbne.

Koalitionspartierne Inuit Ataqatigiit og Siumut forsøger i næste uge i Inatsisartut at puste nyt liv i forfatningsudkastet, og de to grupper med 20 af 31 medlemmer vil afsætte yderligere fire millioner kroner til en borgerinddragelse som led i det videre forfatningsarbejde. Et arbejde som ifølge Siumut skal slutte med en folkeafstemning om Grønlands forfatning.

De tre oppositionspartier er ikke imponerede.

De liberale partier Atassut og Demokraatit mener, at det er for meget af det gode; selvstændighedspartiet Naleraq mener, at det er for lidt af det gode.

Dagdrømme

Atassut har fra start været kritisk overfor forfatningsprojektet, og partiet deltog ikke i kommissionens afsluttende arbejde.

Men nu ligger et forfatningsudkast på bordet.

Betænkningen fylder 299 sider på grønlandsk, 278 sider på dansk – i alt 577 sider.

- Hvad er Atassuts anbefaling til det videre arbejde?

- Brug udkastet til at tænde op i pejsen, siger partiformanden Aqqalu C. Jerimiassen til Sermitsiaq.

