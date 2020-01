Atassut: Rigsfællesskabet er vigtigt

Dorthe Olsen Fredag, 03. januar 2020 - 12:57

I 2019 holdt Atassut generalforsamling og fik en ny formand, efter at Siverth K. Heilmann trak sig efter blot to år på posten.

I sin nytårstale siger den nye formand, Aqqalu C. Jerimiassen, at et stort fremskridt blev taget ved generalforsamlingen, da Atassut kom tilbage til sine rødder, hvor alle hjemmehørende, både de dansktalende og grønlandsktalende nu bliver set som en helhed i deres politik, og påpegede samtidig også, hvor vigtigt Rigsfællesskabet er.

– Hvis man kigger på 2019 i helhed, er der sket meget. Landets styrelse har i det hele taget været påvirket ganske meget. Det er heller ikke til at se bort fra, hvor vigtigt samarbejdet med Rigsfællesskabet har vist sig at være, siger Aqqalu C. Jerimiassen.

Partiet mener, at samarbejdet med Rigsfællesskabet skal styrkes yderligere, hvor man har fokus på unge, der rejser ud for at studere, hvor det er vigtigt, at man udveksler idéer og måder med Danmark, samt Færøerne, så uddannelsen udvikles endnu mere.

– Vores og andres svagheder i rigsfællesskabet er vigtige at tage op, så vores tre lande i Kongeriget vil kunne danne flere styrker ved at kende til vores svagheder. Vi har jo mange styrker individuelt, som sagtens kan udvikles til styrker ved hjælp af samarbejde. Et land, der står stærkt uddannelsesmæssigt, har rige muligheder for at køre godt økonomisk. Et land, der står stærkt uddannelsesmæssigt har rige muligheder for at køre godt økonomisk, hvorfor det er så vigtigt, at de uddannede og faglærte får endnu bedre muligheder, som opfordring til at vende hjem og hvor muligheder for gode vilkår kan realiseres, siger Aqqalu C. Jerimiassen.

Han siger også, at Atassut ikke vælger at se bort fra den løsning, der blev truffet i år 2019, hvor befolkningen blev ofre for økonomien.

– Vi bad om hjælp til de børn, der er i nød i dag, hvor landet til gengæld ville bruge en del af sine egne penge på tiltag for selvstændigheden. Et forhastet ønske om selvstændighed må standses, hvor det såkaldte børnenes år dermed kunne have været blevet realiseret, da man ved valg af prioriteringer brugte mange økonomiske ressourcer på selvstændighed, som ellers kunne have været brugt på tiltag for børnenes vilkår.

Natur, hash og turisme

Aqqalu C. Jeremiassen opfordrer også befolkningen til at holde naturen ren i fællesskab, da vores arktiske natur er sårbart. Børn skal lære at passe på naturen og vi skal fjerne al skrald, spøgelsesgarn, oliespild og bruge kræfterne på at gøre noget ved problemet, og kalde året 2020 for ”Året for at holde vores natur rent”.

Atassut ønsker også, at man tænker i nye baner for at bryde misbruget af hash, blandt andet ved at diskutere, hvordan man skaffer sig af med de farlige euforiserende stoffer som hash.

– Vi mister umådelig mange penge på euforiserende stoffer som hash, og usynlige penge siver fortsat ud af landet. Selvom vi allerede bruger mange penge på oplysningskampagner og strammer lovgivningen, så finder folk altid ud af, at skaffe hash.

Atassut vil også tjene mere på den enkelte turist og forhindre at befolkningen ikke bare står og kigger fra sidelinjen.

– Vi skal prøve at undgå at komme i samme situation som Island, der har for mange turister, hvor man ikke kan styre dem, der skader deres natur og som har negative konsekvenser for islændingenes hverdagsliv. For at forhindre dette i vort land, skal vi før lufthavnsbyggerierne bliver færdige, fastsætte rammer for turismen for at beskytte os og vores natur.