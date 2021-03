Atassut: Sådan løser vi uran-sagen

redaktionen Onsdag, 03. marts 2021 - 14:30

Seneste meningsmåling viser, at IA står til 13 mandater og Atassut til 2 mandater. Dermed er de to partier meget tæt på alene at have flertal i Inatsisartut, skriver avisen AG.

Men spørgsmålet er, om Aqqalu Jerimiassen fra nord og Múte B. Egede fra syd kan finde sammen på midten i Nuuk?,

Eller om Atassut foretrækker siumutterne, som partiet næsten som en refleks har gjort op gennem det seneste årti?

God dialog

Det er almindelig kutyme, at politikere før et valg forsøger at undvige den slags spørgsmål, så ingen døre på forhånd smækkes i. Aqqalu Jerimiassen er da også forsigtig med at male sig op i et hjørne, men forsikrer om én ting – at det umiddelbart ikke ligger i kortene, at Atassut vil danne koalition med Siumut efter et valg.

– Det virker højst usandsynligt, at vi skulle gøre det, bemærker Aqqalu, som tydeligvis ikke har glemt, at han måtte forlade Naalakkersuisut i foråret 2019 i unåde på grund af klimaskeptiske udtalelser.

En anden ting, der kan komme i vejen for en koalition med Siumut, er det forhold, at det borgerlige parti under Aqqalu Jerimiassens mere kontante og ideologiske ledelse har haft travlt med at slippe af med et image som en logrende hale på Siumut.

Læs hele artiklen i den seneste udgave af avisen AG. Køb avisen her: