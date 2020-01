Atassut: Lad være med at spilde penge på forfatningskommissionen

Walter Turnowsky Lørdag, 18. januar 2020 - 14:55

Atassut mener, at forfatningskommissionen stadig mere ligner et spild af penge.

- Alle, inklusiv os, som ikke ønsker selvstændighed i den nærmeste fremtid, er med til at finansiere forfatningskommissionen via skatteydelser. Det er derfor yderst interessant at skulle vide om projektet virkelig skal fortsættes ved hjælp af de øgende omkostninger, som samfundet yder, siger partiets næstformand Nikolaj Rosing i en pressemeddelelse.

- Hvis projektet er gået i stå grundet at det var for urealistisk eller, at det blot er til for udsmykning, så er det netop blevet tid til at revurdere eksistensen af forfatningskommissionen, - og vurdere om vi fortsat virkelig vil bruge flere millioner på det.

I november sidste år trak Samarbejdspartiet sig ud af kommissionen med henvisning til, at arbejdet ikke for alvor flytter sig ud af stedet. Det skete i forlængelse af, at Doris J. Jensen (S) trak sig som formand for kommissionen. Så langt som Samarebjdspartiet vil Atassut dog endnu ikke gå.

- Fra Atassut har vi meldt ud, at vi fortsat vil være en del af Forfatningskommissionen for netop at bibeholde vores stemme som oppositionen, og for netop at bidrage til, at projektet ikke drives ud fra fine forestillinger.

Nedsættelsen af en forfatningskommission blev vedtaget i november 2016. På det tidspunkt kunne det nærmest ikke gå stærkt nok, vedtagelsen blev hastet igennem Inatsisartut hen over en weekend. På det tidspunkt var det meningen, at arbejdet skulle have været afsluttet sidste år eller senest i år.

Men lige fra starte rendte den ind i problemer. Således blev den første kommissionsformand Vivian Motzfeldt og den daværende ansvarlige naalakkersuisoq, Suka K. Fredriksen dybt uenige om kommissoriet for arbejdet. Siden er arbejdet gået i stå ad flere omgange, og der er endnu ikke en afløser for Doris J. Jensen. På nuværende tidspunkt er end ikke konturerne af en forfatning blevet offentliggjort.

- Hvis det (arbejdet i kommissionen) omvendt skal fungere som spild af økonomiske ressourcer vil vi dog ikke fortsætte vores deltagelse, siger Nikolaj Rosing.